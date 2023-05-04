Пенсий для украинцев в Польше: при каких условиях можно получить выплаты

Чтобы рассчитывать на пенсию в Польше, украинцам, как и другим иностранцам, понадобится платить взносы и отчисления в соответствующие госфонды, а также иметь легальное трудоустройство.

Управление социального страхования Польши ZUS выступило с официальным разъяснением после того, как в соцсетях распространилась информация будто гражданам Украины несложно оформить польскую пенсию. Об этом сообщает yavp.pl.

Имеют ли украинцы право на польскую пенсию?

Правила оформления пенсий иностранцами в Польше в последнии годы не претерпели изменений. Чтобы рассчитывать на пенсию, украинцам, как, впрочем, и другим иностранцам в Польше, понадобится платить взносы и отчисления в соответствующие госфонды.

В ведомстве назвали заблуждением мнение о том, что для украинских граждан существует некая упрощенная процедура получения польских льгот. В Управлении соцстрахования также напомнили о действующем между странами с 2012 года двустороннем соглашении о социальном обеспечении, которое защищает людей с опытом трудоустройства в обеих странах.

"При определении права на пенсию в связи с возрастом также учитывается работа в другом государстве. Однако это не означает, что Фонд социального страхования финансирует пенсии граждан Украины за период работы на родине", — говорится в сообщении.

Отмечается, что каждая страна проводит выплаты с учетом продолжительности страховых периодов в каждой из стран. Это стандартная практика для стран ЕС, которую применяют и при оформлении пенсии для поляков, которые проживают или работают в за рубежом.

Сколько лет нужно отработать в Польше, чтобы получать пенсию?

Условия для получения польской пенсии:

возраст: женщины — 60 лет, мужчины — 65;

уплата отчислений и взносов в Польше;

легальное трудоустройство.

Для лиц старше 75 лет, то есть родившихся до 1 января 1949 года, понадобится стаж — не менее 20 лет для женщин и 25 лет – для мужчин. Без подтверждающих это обстоятельство документов при оформлении пенсии по возрасту будет указан стаж: от 15 лет — для женщин и 20 лет — мужчин.

Но за несколько месяцев работы предусмотрено начисление только символической пенсии.

Как получить минимальную пенсию в Польше и доплату?

Если общая сумма выплачиваемой украинской и польской сторонами пенсии ниже минимально установленной, можно получить доплату.

Так, если вышедший на пенсию получает 2700 грн (300 злотых) в Украине и 100 злотых (890 грн) в Польше, в таком случае польская служба соцзащиты ZUS доплатить недостающую сумму.

Пенсионер все равно может рассчитывать на минимальные 1588,44 злотых (или 14 133 грн). То есть доплата в пересчете на гривны составит 10 574.

Но есть определенные критерии и условия, чтобы получить доплату к пенсии в Польше:

право на получение польской пенсии для иностранцев;

постоянное проживание в стране;

законное пребывание в стране на основании документа, выданного службой по делам иностранцев, или же на основании записи в реестре Пограничной службы Польши.

По состоянию на 2023 год, доплаты к минимальной пенсии в Польше получают 1170 украинских граждан, в прошлом году таких было 1205.

При официальном трудоустройстве доплата для пенсионеров теряется, а в случае если пенсионер переезжает в другую страну, тогда на доплату к польской пенсии рассчитывать не приходится.

Напомним, что в ПФУ рассказали, будут ли взимать налог с благотворительных пожертвований юридических и физических лиц. Как выяснилось, ни пенсионеры, ни меценаты не должны платить никаких налогов.

Также сообщалось об индексация пенсий 2023: некоторым гражданам Украины будут платить больше 13 тысяч грн.