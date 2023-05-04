Взрывы и катаклизмы: астролог Глоба предупредила о наступлении мрачного периода в мае
Астролог рекомендует воздержаться от дальних путешествий и опасных развлечений. Май 2023, говорит Тамара Глоба, станет тяжелым месяцем, когда человечеству будут угрожать взрывы, аварии, катаклизмы, а людей "захлестнет агрессия".
Тамара Глоба, авторитетный астролог, заявляет, что май станет тяжелым месяцем для всего человечества и самый опасный период начнется 15 мая. Об этом она рассказала в видео на своем YouTube-канале.
Специалист по звездам уверена, что опасность будет присутствовать до конца месяца и сопровождаться множеством аварий и катастроф, которые затронут каждого жителя Земли. Виной всему отголоски солнечного затмения, прошедшего 20 апреля, и грядущее лунное в мае.
"Могут прийти проблемы, связанные с природными явлениями — стихия даст о себе знать. Участятся автомобильные аварии, начнут рушиться здания, агрессия захлестнет людей. До 20 мая будет длиться период, когда люди начнут мигрировать, искать лучшее место для жизни", — говорит астролог на Youtube-канале "Центр Тамары Глобы".
Астролог с мировым именем, Тамара Глоба рекомендует воздержаться от дальних путешествий и опасных развлечений. По ее прогнозу, в первые десять дней мая следует быть более внимательными на дорогах и при перелетах, а ближе к третьей декаде возможны теракты, техногенные аварии, взрывы и землетрясения. Угроза затронет всех жителей Земли.
Ранее Фокус писал, что астрологи назвали три знака Зодиака, которые являются лидерами по своей природе, они умеют вести за собою целые группы людей и обладают авторитетом и влиянием.
Также сообщалось, что астрологи назвали три знака Зодиака, которым май сулит романтическое настроение, новые эмоции и события на любовном фронте в мае 2023 года.