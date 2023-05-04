В Санкт-Петербурге "Искандер" протаранил дорожное ограждение, – росСМИ (видео)

Как отмечают российские журналисты, в этом году парад на 9 мая пройдет без зрителей, воздушная часть мероприятия отменена. Шествия "Бессмертного полка" также не будет.

На кольцевой автомобильной дороге российского Санкт-Петербурга оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" врезался в дорожное ограждение. Об этом пишет Telegram-канал "Фонтанка SPB Online".

"Искандер" протаранил отбойник на КАД. Кажется, сегодняшняя репетиция парада рискует пройти без него", — говорится в сообщении.

В сеть попали видео, на которых видно, как ракетный комплекс протаранил ограждение. Возле места происшествия скопились полицейские автомобили.

В публикации также упоминается о том, что из-за репетиции парада к 9 мая в центральной части города будет перекрыто дорожно-транспортное движение с 14:00 по 18:30.

При этом в "РБК" пишут, что в отбойник на КАД под Петербургом врезался береговой ракетный комплекс "Бастион". Российское издание также сообщило, что парад в Петербурге состоится без зрителей, воздушная часть мероприятия отменена. Шествия "Бессмертного полка" также не будет. Стоит ли ждать салют, пока неизвестно.

Напомним, 1 мая губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о подрыве линии электропередач под Санкт-Петербургом. Возле еще одной линии электропередач был обнаружен неизвестный предмет, предположительно взрывное устройство.

Ранее, 26 апреля, в южном пригороде российского Санкт-Петербурга был слышен громкий взрыв неподалеку от военного аэродрома "Пушкин", который также используется войсками Росгвардии и прочими военными структурами РФ.

Еще мы писали о том, что 20 апреля в Петербурге над Кировским машиностроительным заводом был замечен оранжевый дым. Предприятие производит энергетическое оборудование для атомной, тепловой, корабельной и гидроэнергетики.