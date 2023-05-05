Родственники живут в Киеве: стало известно, кто сорвал флаг Украины в Турции (фото)

По словам украинских расследователей, у сотрудника аппарата Госдумы РФ Валерия Ставицкого сестра живет в украинской столице, а брат в Лубнах Полтавской области.

Флаг Украины в Анкаре 4 мая сорвал Ставицкий Валерий Анатольевич, который работает в аппарате Государственной Думы РФ. Об этом пишет Telegram-канал "OSINT Бджоли".

Сообщается, что у него есть родственники в Украине. Так, сестра проживает в Киеве, а брат – в Лубнах Полтавской области.

Ставицкий Валерий

Российская пропагандистка Ольга Скабеева у себя в Telegram написала, что Ставицкому пришлось вызвать скорую. По ее словам, он получил несколько ударов в голову от украинского народного депутата, и у него поднялось высокое давление.

"Возможно, потребуется госпитализация", — написала она.

Скабеева о госпитализации Ставицкого Фото: Скриншот

Реакция Украины

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия у себя в Telegram поблагодарил депутата Александра Мариковского за защиту чести украинского флага.

"Спасибо нашему коллеге Александру Мариковскому, который защитил честь Украинского флага и за его достойную позицию во время саммита ПАЧЭС", — написал он.

Также Арахамия отметил, что в следующий раз Украина от себя отправит народного депутата и неоднократного чемпиона мира в силовом многоборье Василия Вирастюка.

Напомним, что 4 мая на Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре между представителями двух стран возникла потасовка из-за провокации депутата Госдумы Ольги Тимофеевой, которая приколола к пиджаку "георгиевскую ленту".

Депутаты Верховной Рады Украины попытались сорвать выступление депутата Госдумы Росси Ольги Тимофеевой, которая приколола к пиджаку "георгиевскую ленту" — один из символов российской агрессии против Украины.

Позже в кулуарах нардеп Александр Мариковский ударил представителя российской делегации за то, что тот сорвал флаг Украины. Охрана мероприятия быстро вмешалась в драку и развела участников в разные стороны.