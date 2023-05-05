"Не удастся служить нацистам": в РФ хотят провести референдум по возвращению смертной казни

В Либерально-демократической партии России считают, что власти должны отреагировать на действия "пятой колонны" на территории страны.

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) инициирует проведение референдума по снятию моратория на смертную казнь на территории Российской Федерации. Об этом стало известно 5 мая из официальной страницы ЛДПР в Twitter.

"Пока наши воины гибнут ради общей победы, внутри страны действует пятая колонна — мы должны реагировать. Никому не удастся служить нацистам в тылу безнаказанно", — говорится в заявлении партии.

В ЛДПР хотят провести референдум по возвращению смертной казни

Смертная казнь в России

В 1997 году Российская Федерация подписала Протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, предусматривающую отмену смертной казни. Однако 15 марта 2022 года в РФ заявили о выходе из Совета Европы и денонсации упомянутой конвенции.

По словам депутата Госдумы РФ Петра Толстого, данный шаг связан с политическим давлением и антироссийскими санкциями.

"Вся ответственность за разрыв диалога с Советом Европы лежит на странах НАТО, которые все это время использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок на нашу страну", — заявил Толстой.

Член думского комитета РФ по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник 6 февраля 2023 году предложил отменить мораторий на смертную казнь для "предателей России".

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 февраля добавил, что в РФ нужно "по-тихому" устранять "предателей" и граждан, которые не поддерживают полномасштабное вторжение в Украину.

Напомним, что 9 марта Александр Лукашенко подписал закон о смертной казни в Беларуси за государственную измену, который коснется в первую очередь чиновников и военнослужащих страны.