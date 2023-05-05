"Поступят правильно": ЮАР арестует Путина в случае приезда в страну, – прокурор МКС

В Международном уголовном суде считают, что страна, успешно боровшаяся за преодоление расистской системы апартеида, имеет право принимать решение самостоятельно.

Карим Хан, главный прокурор Международного уголовного суда, прокомментировал вероятность выполнения властями Южно-Африканской Республики постановления об аресте главы Кремля Владимира Путина, если тот посетит страну. Об этом он заявил перед комитетом по иностранным делам Палаты общин Канады, сообщает CBC.

По его словам, у Южной Африки будет возможность обеспечить исполнение ордера международной инстанции. Хан отметил, что страна Содружества "поступит правильно".

"Они официально заявили, что осознают эти обязанности. Я не думаю, что им нужна моя опека", – прокомментировал он заявления ЮАР о предполагаемом аресте Путина.

Карим Хан отметил, что не хочет обсуждать вопрос публично. Он добавил, что страна, успешно боровшаяся за преодоление расистской системы апартеида, имеет право принимать решение самостоятельно.

"Я думаю, что они полностью осознают свою ответственность, и я уверен, что они сделают правильные вещи", – объяснил чиновник.

Ордер на арест Путина

Российский диктатор Владимир Путин, несмотря на ордер на арест от Международного уголовного суда, намерен посетить саммит государств BRICS, который запланирован в августе. ЮАР обязана арестовать российского президента согласно соответствующему ордеру, выданному МКС, поскольку является подписантом Римского устава. Главу Кремля обвиняют в незаконной депортации детей из Украины.

Позиция ЮАР по аресту Путина

Агентства новостей России 25 апреля процитировали слова президента ЮАР Сирила Рамафоса, заявившего о выходе его страны из МКС. Впоследствии власти африканского государства заявили, что заявление по выходу из МКС было "ошибкой". Президент якобы ошибочно озвучил информацию о статусе Южной Африки в Международном уголовном суде.

Напомним, 1 мая Sunday Times сообщила, что ЮАР попросила Путина не приезжать на саммит BRICS из-за ордера на арест от МКС. Государство готово его арестовать в случае визита. Специальный правительственный комитет должен изучить возможные варианты в связи с выдачей ордера на арест российского диктатора.