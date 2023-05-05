США и Австралия планируют предоставить общий пакет военной помощи Украине – СМИ

Руководитель казначейства Австралии отметил, что его страна – большой сторонник Украины, а военную помощь будут отправлять и дальше.

Представители США и Австралии совместно работают, чтобы отправить Украине новый пакет военной помощи, о котором может быть объявлено до конца мая. Об этом заявил в Канберре в пятницу, 5 мая, руководитель казначейства Австралии Джим Чалмерс, информирует AAP.

Он отметил, что усилия по поддержке Украины и дальше будут продолжаться. По его словам, соответствующие расходы будут зафиксированы в бюджете.

"Мы активно поддерживаем усилия Украины по отражению российской агрессии", – заявил Чалмерс.

Руководитель государственной казны Австралии добавил, что его страна – большой сторонник Украины, которая и дальше дает отпор российским захватчикам.

"Мы приветствуем незаурядное мужество и преданность украинскому народу", — отметил он.

Информация о совместном пакете военной помощи была опубликована накануне визита президента Джо Байдена в Австралию. Уже в конце месяца оба государства могут объявить решение о его предоставлении.

Напомним, исполняющий обязанности министра обороны Дании Трольс Лунд Пульсен заявил, что страна отправляет Украине военную помощь на свыше 250 млн долларов накануне контрнаступления ВСУ. В объявленный пакет помощи, по словам чиновника, входят транспортные средства для разминирования, боеприпасы, полевые мосты и средства на противовоздушную оборону. В общей сложности предусмотрена помощь на сумму 1,7 млрд датских крон или более 250 млн долларов.

Также 5 мая издание Handelsblatt сообщило, что Rheinmetall обещает производить до 600 тысяч снарядов в год для Украины. Об этом говорится в заявлении руководителя корпорации Армина Паппергера, встретившегося с комиссаром ЕС по промышленности Тьерри Бретоном. Бретон подчеркнул важность поставлять Украине миллион артиллерийских снарядов в год, поскольку интенсивность боев выросла, поэтому нужно и дальше поставлять снаряды украинским войскам.