Флаг РФ под запретом: суд в Берлине разрешил демонстрацию флагов Украины на 8 и 9 мая

Адвокат Патрик Хайнеманн заявил, что любой кто решил воспользоваться фундаментальным правом публично заявить о себе как об украинце не может быть угрозой общественной безопасности.

Административный суд Берлина отменил запрет на демонстрацию флага Украины на советских мемориалах 8 и 9 мая, однако флаг Российской Федерации остался под запретом. Об этом сообщает общественное Радио Берлина и Бранденбурга (rbb).

Сообщается, что не так давно местные правоохранители запретили флаги РФ и Украины вокруг мемориалов СССР в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шенхольцер-Хайде. После этого украинская ассоциация "Вече" подала жалобу в суд. После заседания вечером 5 мая она смогла добиться отмены такого решения.

Адвокат Патрик Хайнеманн, который представлял "Вече" в суде, заявил, что любой кто решил воспользоваться фундаментальным правом публично заявить о себе как об украинце и вспомнить об исторических жертвах в победе над национал-социализмом, не может быть угрозой общественной безопасности. Это же признал и суд.

Однако, как сообщается, российские флаги все еще запрещается демонстрировать. Кроме того, нельзя скандировать лозунги, которые прославляют или одобряют вторжение РФ в Украину.

В материале говорится, что у полиции Берлина еще есть возможность оспорить решение суда в Высшем административном суде Берлина-Бранденбурга.

Напомним, что решение о запрете показа украинского флага было правоохранителями Берлина принято еще в 2022 году. Как сказал тогдашний посол Украины в Германии Андрей Мельник, МВД Германии приняло неправильное решение, которое заставляет усомниться в поддержке Украины со стороны немцев.

Также сообщалось, что в марте 2023 года в Германии оштрафовали россиянина за футболку с буквой "Z". По словам журналистов, мужчина получил футболку в подарок от друга. Он носил ее у себя на работе, где начальство водрузило флаг Украины после начала полномасштабного вторжения РФ.