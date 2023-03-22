1500 евро в пользу Украины: в Германии оштрафовали россиянина за футболку с буквой "Z"

По словам журналистов, мужчина получил футболку в подарок от друга. Он носил ее у себя на работе, где начальство водрузило флаг Украины после начала полномасштабного вторжения РФ.

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В Германии оштрафовали гражданина-россиянина, который носил футболку с буквой "Z" на своем рабочем месте в городе недалеко от Висбадена. Об этом пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Сообщается, что теперь мужчине придется заплатить 1500 евро в пользу некоммерческой инициативы "Германия помогает".

По словам окружного судьи Карины Штайнхаузер, до сих пор нет постановлений вышестоящих судов по этому поводу, но в судебном округе Висбадена демонстрация буквы "Z" на публике считается уголовным преступлением.

Мужчина носил футболку с "Z" в ответ на флаг Украины

Издание пишет, что 49-летний житель Висбадена работает электриком. Он проживает в Германии с 1992 года, имеет гражданство. Однако он активно смотрит российские СМИ, а потому считает, что в Украине к власти пришли некие нацисты.

По словам журналистов, футболку с буквой "Z" ему подарил российский друг, и он носил ее на работе в противовес украинскому флагу, который его работодатель демонстративно водрузил на здании компании в индустриальном парке "Валлуфер" после начала полномасштабного вторжения.

В материале сказано, что мужчина не осознавал, что совершает преступление. Сейчас он сожалеет о выборе одежды, а также о том, что получал информацию от российской пропаганды.

Как рассказала судья Штайнхаузер, судебный процесс будет завершен после того, как ранее не судимый мужчина перечислит свои пять взносов по 300 евро каждый.

Издание напомнило, что инициатива "Германия помогает" включает в себя несколько благотворительных организаций, который собирают пожертвования, в том числе для Украины.

Напомним, что на звезду "Кухни" Назарова завели административное дело в России. Если вину народного артиста России Дмитрия Назарова докажет суд, то за "дискредитацию ВС РФ" ему грозит административный штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Также сообщалось, что женщина, которая "не хотела уезжать из Крыма", показала свою жизнь в российской тундре. Светлана Логинова назвала ужасной свою жизнь в Новом Уренгое, расположенном на 60 км южнее линии Северного Полярного круга.