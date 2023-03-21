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Мир Российско-украинская война

"Дискредитировал" ВС РФ: на звезду "Кухни" Назарова завели административное дело (видео)

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На народного артиста РФ Дмитрия Назарова завели административное дело

Если вину народного артиста России Дмитрия Назарова докажет суд, то за "дискредитацию ВС РФ" ему грозит административный штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

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На российского актера Дмитрия Назарова, который ранее в медийном пространстве выступал против российско-украинскрй войны, завели административное дело. Об этом сообщает росСМИ "Медиазона"

В пресс-службе Тверского районного суда (Москва) медиа подтвердили, что Назарова будут пытаться привлечь к ответственности за "дискредитацию ВС РФ".

Если вину актера докажет суд, ему грозит административный штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Негативно высказывался а войне: почему Назарова с супругой уволили из МХАТа

Дмитрий Назаров – российский актер театра и кино, народный артист РФ. Наиболее известен массовому зрителю по телесериалу "Кухня", где сыграл роль шеф-повара Виктора Баринова. Выступил против российского вторжения в Украину, как и его супруга актриса Ольга Васильева.

Начиная с 24 февраля 2022 года, Назаров публиковал на своем Ютуб-канале антивоенные стихи и песни.

14 января 2023 года стало известно, что Дмитрия Назарова уволили из МХТ имени Чехова, в котором он служил с 2003 года, за антивоенную позицию.

СМИ сообщали о том, что перед увольнением у актера состоялся разговор с руководителем театра Константином Хабенским, по итогам которого было принято это решение.

Из театра также уволили жену народного артиста РФ Ольгу Васильеву.

Несколько позже супруги рассказали в интервью, что Хабенский сначала предлагал им уйти в творческий отпуск. Но потом поставил вопрос об увольнении.

"К сожалению, я сделать ничего не могу, вам нужно уволиться. Или они у меня заберут бронь на 29 человек", — сказал он.

Кроме того запланированный на 1 февраля 2023 года в Нижнем Тагиле спектакль "Корень любви" с участием Назарова и Васильевой отменили из-за того, что артист негативно высказывался о войне в Украине и мобилизации.

Напомним, 17 января Дмитрий Назаров ответил на свое увольнение из театра стихом. Звезду сериала "Кухня" и его жену уволили из МХТ им. Чехова за антивоенную позицию.

Также мы информировали о том, что Минюст РФ признал "иноагентом" актера Артура Смольянинова. На днях российский актер заявил, что если бы участвовал в войне, то на стороне Украины. После этих слов руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости возбудить уголовное дело в отношении актера.