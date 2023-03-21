"Дискредитував" ЗС РФ: на зірку "Кухні" Назарова порушили адміністративну справу (відео)

Якщо провину народного артиста Росії Дмитра Назарова доведе суд, то за "дискредитацію ЗС РФ" йому загрожує адміністративний штраф у розмірі від 30 тисяч до 50 тисяч рублів.

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На російського актора Дмитра Назарова, який раніше у медійному просторі виступав проти російсько-української війни, порушили адміністративну справу. Про це повідомляє росЗМІ "Медіазона"

У пресслужбі Тверського районного суду (Москва) медіа підтвердили, що Назарова намагатимуться притягнути до відповідальності за дискредитацію ЗС РФ.

Якщо провину актора доведе суд, йому загрожує адміністративний штраф від 30 тисяч до 50 тисяч рублів.

Негативно висловлювався про війну: чому Назарова з дружиною звільнили з МХАТу

Дмитро Назаров – російський актор театру та кіно, народний артист РФ. Найбільш відомий масовому глядачеві по телесеріалу "Кухня", де зіграв роль шеф-кухаря Віктора Баринова. Виступив проти російського вторгнення в Україну, як і його дружина актриса Ольга Васильєва.

Починаючи з 24 лютого 2022 року, Назаров публікував на своєму Ютуб-каналі антивоєнні вірші та пісні.

14 січня 2023 стало відомо, що Дмитра Назарова звільнили з МХТ імені Чехова, в якому він служив з 2003 року, за антивоєнну позицію.

ЗМІ повідомляли про те, що перед звільненням у актора відбулася розмова з керівником театру Костянтином Хабенським, за підсумками якої було ухвалено це рішення.

Із театру також звільнили дружину народного артиста РФ Ольгу Васильєву.

Дещо пізніше подружжя розповіло в інтерв'ю, що Хабенський спочатку пропонував їм піти у творчу відпустку. Але потім порушив питання про звільнення.

"На жаль, я зробити нічого не можу, вам потрібно звільнитися. Або вони у мене заберуть броню на 29 людей", — сказав він.

Крім того, заплановану на 1 лютого 2023 року в Нижньому Тагілі виставу "Корінь кохання" за участю Назарова та Васильєвої скасували через те, що артист негативно висловлювався про війну в Україні та мобілізацію.

Нагадаємо, 17 січня Дмитро Назаров відповів на своє звільнення з театру віршем. Зірку серіалу "Кухня" та його дружину звільнили з МХТ ім. Чехова за антивоєнну позицію

Також ми інформували про те, що Мін'юст РФ визнав "іноагентом" актора Артура Смольянінова. Днями російський актор заявив, що якби брав участь у війні, то на боці України. Після цих слів керівник Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін заявив про необхідність порушити кримінальну справу проти актора.