"Покорность вбили нам по гланды". Актор Дмитро Назаров відповів на своє звільнення з театру віршем

Зірку серіалу "Кухня" та його дружину звільнили з МХТ ім. Чехова за антивоєнну позицію.

Related video

Російський актор Дмитро Назаров, зірка серіалу "Кухня", відповів на звільнення з театру віршем про нову російську реальність. Свій твір актор записав для свого каналу на Youtube.

Артист, який минулого року випустив книгу поезії, склав вірш про те, що відбувається в РФ. Вірш починається з рядків: "От старой жизни отлипая, сдувая пыльную реальность, через себя переступая, вступаю в новую реальность".

Далі там є такі рядки:

В загонах ваших свищет вьюга,

В кормушках — жалкие объедки.

А вы кусаете друг друга,

А надо грызть клыками клетки,

Покорность вбили нам по гланды

Со страхом вместе зловонючим.

Я тоже выполнял команды,

К которым с детства был приучен.

Но эта новая реальность, без ботала и поводка,

Дает такую многогранность, что задыхаешься слегка.

[ + – ] Дмитро Назаров написав вірш про "нову реальність"

З театру Назарова та його дружину звільнив особисто народний артист і художній керівник Московського художнього театру імені Чехова Костянтин Хабенський. Саме він підписав наказ про звільнення.

Причина звільнення, за словами Хабенського: "гучні антиросійські настрої" акторів. Відомо, що в театрі Назаров працював 20 років.

Назаров засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну та закликав не вірити пропаганді, назвавши російського ведучого Володимира Соловйова своїм ворогом. Також він розкритикував путінський режим, підтримав Україну, а раніше критично висловлювався з приводу Параду перемоги на 9 травня.

[ + – ] Дмитро Назаров із дружиною Ольгою Васильєвою Фото: РИА Новости

У коментарі до російськомовного телеканалу RTVI актор Дмитро Назаров заявив, що він не отримував жодних офіційних документів із театру, але йому відомо про скасування вистави за участю його дружини в Нижньому Тагілі.

Нагадаємо, Дмитро Назаров, окрім того, що був відомим театральним актором і зіркою багатьох російських серіалів, зокрема й "Кухні", також із 1990 року обіймав посаду Головного Діда Мороза з резиденцією у Великому Устюзі. У березні 2000 року був удостоєний почесного звання Народного артиста Російської Федерації.

Раніше Фокус писав, що Мін'юст РФ визнав "іноагентом" актора Артура Смольянінова, зірку фільму "9 рота". Російський актор заявив, що якби брав участь у війні, то на боці України. РФ він уже покинув.