"Покорность вбили нам по гланды". Актер Дмитрий Назаров ответил на свое увольнение из театра стихом

Звезду сериала "Кухня" и его жену уволили из МХТ им. Чехова за антивоенную позицию.

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Российский актер Дмитрий Назаров, звезда сериала "Кухня", ответил на свое увольнение из театра стихотворением о новой российской реальности. Свое произведение актер записал для своего канала на Youtube.

Артист, который в прошлом году выпустил книгу поэзии, сложил стих о происходящем в РФ. Стихотворение начинается со строк: "От старой жизни отлипая, сдувая пыльную реальность, через себя переступая, вступаю в новую реальность".

Далее там есть такие строки:

В загонах ваших свищет вьюга,

В кормушках – жалкие объедки.

А вы кусаете друг друга,

А надо грызть клыками клетки,

Покорность вбили нам по гланды

Со страхом вместе зловонючим.

Я тоже выполнял команды,

К которым с детства был приучен.

Но эта новая реальность, без ботала и поводка,

Дает такую многогранность, что задыхаешься слегка.

[ + – ] Дмитрий Назаров написал стихотворение о "новой реальности"

Из театра Назарова и его супругу уволил лично народный артист и художественный руководитель Московского художественного театра имени Чехова Константин Хабенский. Именно он подписал приказ об увольнении.

Причина увольнения, по словам Хабенского: "громкие антироссийские настроения" актеров. Известно, что в театре Назаров работал 20 лет.

Назаров осудил полномасштабное вторжение России в Украину и призвал не верить пропаганде, назвав российского ведущего Владимира Соловьева своим врагом. Также он раскритиковал путинский режим, поддержал Украину, а до этого критически высказывался по поводу Парада победы на 9 мая.

[ + – ] Дмитрий Назаров с супругой Ольгой Васильевой Фото: РИА Новости

В комментарии к русскоязычному телеканалу RTVI актер Дмитрий Назаров заявил, что он не получал никаких официальных документов из театра, но ему известно об отмене представления с участием его жены в Нижнем Тагиле.

Напомним, Дмитрий Назаров, кроме того, что был известным театральным актером и звездой многих российских сериалов, в том числе и "Кухни", также с 1990 года занимал пост Главного Деда Мороза с резиденцией в Великом Устюге. В марте 2000 года был удостоен почетного звания Народный артист Российской Федерации.

Ранее Фокус писал, что Минюст РФ признал "иноагентом" актера Артура Смольянинова, звезду фильма "9 рота". Российский актер заявил, что если бы участвовал в войне, то на стороне Украины. РФ он уже покинул.