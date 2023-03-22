1500 євро на користь України: у Німеччині оштрафували росіянина за футболку з літерою "Z"

За словами журналістів, чоловік отримав футболку у подарунок від друга. Він носив її на роботі, де начальство вивісило прапор України після початку повномасштабного вторгнення РФ.

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У Німеччині оштрафували громадянина-росіянина, який носив футболку з літерою "Z" на своєму робочому місці у місті неподалік Вісбадену. Про це пише німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Повідомляється, що тепер чоловікові доведеться заплатити 1500 євро на користь некомерційної ініціативи Німеччина допомагає.

За словами окружного судді Карини Штайнхаузер, досі немає ухвал вищих судів із цього приводу, але в судовому окрузі Вісбадена демонстрація літери "Z" на публіці вважається кримінальним злочином.

Чоловік носив футболку з "Z" у відповідь на прапор України

Видання пише, що 49-річний мешканець Вісбадена працює електриком. Він мешкає в Німеччині з 1992 року, має громадянство. Однак він активно дивиться російські ЗМІ, тому вважає, що в Україні до влади прийшли деякі нацисти.

За словами журналістів, футболку з літерою "Z" йому подарував російський друг і він носив її на роботі на противагу українському прапору, який його роботодавець демонстративно поставив на будівлі компанії в індустріальному парку "Валлуфер" після початку повномасштабного вторгнення.

У матеріалі сказано, що чоловік не усвідомлював, що вчиняє злочин. Наразі він шкодує про вибір одягу, а також про те, що отримував інформацію від російської пропаганди.

Як розповіла суддя Штайнхаузер, судовий процес буде завершено після того, як раніше не судимий чоловік перерахує свої п'ять внесків по 300 євро кожен.

Видання нагадало, що ініціатива "Німеччина допомагає" включає кілька благодійних організацій, які збирають пожертвування, в тому числі для України.

Нагадаємо, що на зірку "Кухні" Назарова порушили адміністративну справу в Росії. Якщо провину народного артиста Росії Дмитра Назарова доведе суд, то "дискредитацію ЗС РФ" йому загрожує адміністративний штраф у розмірі від 30 тисяч до 50 тисяч рублів.

Також повідомлялося, що жінка, яка "не хотіла їхати з Криму", показала своє життя у російській тундрі. Світлана Логінова назвала жахливим своє життя в Новому Уренгої, розташованому на 60 км на південь від лінії Північного Полярного кола.