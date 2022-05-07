"Пощечина Украине": посол возмутился запретом на украинскую символику в Берлине 8-9 мая

По решению МВД, флаг Украины нельзя приносить на мероприятия наравне с российским и советским, чтобы не провоцировать конфликты.

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник возмутился решение немецкого правительства запретить украинские флаги на мероприятиях 8-9 мая. Он прокомментировал ситуацию в интервью изданию Redaktions Netzwerk Deutschland 6 мая.

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В Берлине запланировано более 50 мероприятий, посвященных годовщине окончания Второй мировой войны: демонстрации, митинги, поминальные службы, в частности, власти разрешили проведение акции "Бессмертный полк" 9 мая. Полиция Германии запрещает использовать любую символику и флаги, в том числе украинские, чтобы пресечь "любые формы поддержки" войны России против Украины, а также провокации и конфликты. Дипломатам и их гостям разрешено приносить флаги на официальные мероприятия по возложению цветов. Нельзя также носить военную форму всем, кроме советских ветеранов Второй мировой войны, демонстрировать георгиевские ленточки, символы "Z", исполнение или воспроизведение маршевых, военных песен, слоганов и сигналы автомобильным кортежам.

Андрей Мельник считает неприемлемым, что одновременно с российским и советским запретили носить украинский флаг, ведь таким образом страна-агрессор и страна-жертва приравниваются друг к другу. По его словам, МВД Германии приняло неправильное решение, которое заставляет усомниться в поддержке Украины со стороны немцев и может привести к катастрофическим политическим последствиям. Дипломат призвал мэра Берлина Франциску Гиффи и сенатора от внутренних дел Ирис Шпрэнгер отменить запрет.

"Мы шокированы тем, что берлинская полиция запретила 8 и 9 мая ношение флагов, связанных с Украиной", — прокомментировал Андрей Мельник. — "Это пощечина Украине и украинскому народу".

Как пишет RND, в связи с запретом ряд организаций по всей Германии уже подали судебные иски. К примеру, в городе Кельн административный суд разрешил участникам автомобильного парада использовать георгиевские ленты и георгиевский флаг. Судья посчитал, что эти символы малоизвестны в Германии, а потому не могут стать причиной беспорядков.

Ранее Владимир Зеленский пригласил канцлера Германии Олафа Шольца посетить Киев 9 мая с официальным визитом. По мнению президента Украины, это будет сильный политический шаг со стороны правительства ФРГ, который покажет поддержку со стороны немцев.

Писали также, что власти Германии посоветовали гражданам запасаться едой на фоне войны в Украине. Министр внутренних дел Нэнси Фезер предупредила об угрозе кибератак на критическую инфраструктуру, а профильное ведомство подготовило рекомендации с количеством продуктов, которые стоит купить на случай экстренной ситуации.