"Ляпас Україні": посол обурився забороною на українську символіку в Берліні 8-9 травня

За рішенням МВС, прапор України не можна приносити на заходи нарівні з російським і радянським, щоби не провокувати конфлікти.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Посол України в Німеччині Андрій Мельник обурився рішенням німецького уряду заборонити українські прапори на заходах 8-9 травня. Він прокоментував ситуацію в інтерв'ю газеті Redaktions Netzwerk Deutschland 6 травня.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

У Берліні заплановано понад 50 заходів, присвячених роковинам закінчення Другої світової війни: демонстрації, мітинги, поминальні служби, зокрема, влада дозволила проведення акції "Безсмертний полк" 9 травня. Поліція Німеччини забороняє використовувати будь-яку символіку та прапори, у тому числі українські, щоб припинити "будь-які форми підтримки" війни Росії проти України, а також провокації та конфлікти. Дипломатам і їхнім гостям дозволено приносити прапори на офіційні заходи щодо покладання квітів. Не можна також носити військову форму всім, окрім радянських ветеранів Другої світової війни, демонструвати георгіївські стрічки, символи "Z", виконання або відтворення маршових, військових пісень, слоганів і сигнали автомобільним кортежам.

Андрій Мельник вважає неприйнятним, що одночасно з російським і радянським заборонили носити український прапор, адже таким чином країна-агресор і країна-жертва прирівнюються одна до одної. За його словами, МВС Німеччини ухвалило неправильне рішення, яке змушує засумніватися в підтримці України з боку німців і може призвести до катастрофічних політичних наслідків. Дипломат закликав мера Берліна Франциску Гіффі та сенаторку від внутрішніх справ Іріс Шпренгер скасувати заборону.

"Ми шоковані тим, що берлінська поліція заборонила 8 та 9 травня носіння прапорів, пов'язаних із Україною, — прокоментував Андрій Мельник. — Це ляпас Україні й українському народу".

Як пише RND, у зв'язку із забороною низка організацій по всій Німеччині вже подали судові позови. Наприклад, у місті Кельн адміністративний суд дозволив учасникам автомобільного параду використати георгіївські стрічки та георгіївський прапор. Суддя вважав, що ці символи маловідомі в Німеччині, а тому не можуть спричинити заворушення.

Раніше Володимир Зеленський запросив канцлера Німеччини Олафа Шольца відвідати Київ 9 травня з офіційним візитом. На думку президента, це буде сильний політичний крок із боку уряду ФРН, який покаже підтримку з боку німців.

Писали також, що влада Німеччини порадила громадянам запасатися їжею на тлі війни в Україні. Міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер попередила про загрозу кібератак на критичну інфраструктуру, а профільне відомство підготувало рекомендації з кількістю продуктів, які варто купити на випадок екстреної ситуації.