Влада Німеччини порадила громадянам зробити запаси їжі на тлі війни в Україні

Глава МВС ФРН Фезер заявила, що запастися їжею "безумовно має сенс". Профільне управління порахувало, скільки товарів необхідно мати кожному громадянину на екстрений випадок.

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Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер на тлі повномасштабної війни в Україні заявила, що німецьким громадянам "безумовно має сенс" зробити запаси їжі та води. Відповідну заяву чиновниця зробила в інтерв'ю газеті Handelsblatt.

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За словами міністерки, наразі існує загроза кібератак на критичну інфраструктуру ФРН.

"Якщо електрика вимкнеться на більш тривалий період часу, або повсякденне життя обмежене будь-яким іншим чином, то безперечно має сенс мати вдома (запаси) харчування на екстрений випадок", — сказала Фезер, вказавши, що відповідні рекомендації раніше дало Федеральне управління цивільної оборони та допомоги при стихійних лихах.

Відповідно до брошури, опублікованої німецьким відомством ще в липні 2019 року, кожному громадянинові Німеччини рекомендується зробити такий запас продуктів на екстрений випадок:

вода — 20 літрів;

зернові продукти, хліб, картопля, рис, макарони – 3,5 кг;

овочі, бобові – 4 кг;

фрукти та горіхи — 2,5 кг;

молоко та молочні продукти — 2,6 кг;

риба, м'ясо, яйця або цілісний яєчний порошок – 1,5 кг;

олія — 0,357 кг;

цукор, мед, варення, шоколад чи готові страви.

Після заяви глави МВС ФРН у коаліції Бундестагу виникли суперечки. Зокрема Вільна демократична партія Німеччини виступила проти такої рекомендації.

"Я не бачу необхідності для громадян запасатися предметами першої необхідності. Натомість у школах і клубах має бути більше інформації про те, як люди повинні поводитися в надзвичайній ситуації", — сказав голова фракції лібералів у парламенті Штефан Томає.

У свою чергу, керівниця парламентської групи "Зелених" Ірен Міхаліч підтримала ініціативу Файзер.

"Звичайно, населення також має вживати заходів, щоб бути добре підготовленим до криз, незалежно від поточних дебатів (щодо цивільного захисту). Це включає наявність на полицях деяких продуктів, які не швидко псуються і які ви все одно використовуєте", — сказала депутатка.

Підтримка позиції міністерки також походить від ХДС. Представник фракції Родеріх Кізеветтер зазначив, що в разі серйозної надзвичайної ситуації жодна допомога не може бути надана постраждалим тієї ж хвилини, коли вони почнуть її потребувати.

"Особливо в разі відімкнення електроенергії розумно мати можливість подбати про себе якийсь час", — сказав німецький парламентар.

Нагадаємо, на тлі повномасштабної війни РФ проти України, двох країн, що забезпечують приблизно для 50 країн світу близько 30% постачання зерна, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш спрогнозував, що більше однієї п'ятої населення Землі — до 1,7 млрд людей — зіткнуться з голодом і злиднями.

Раніше Фокус розбирався, як російська агресія провокує дефіцит продуктів у світі.