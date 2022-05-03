Власти Германии посоветовали гражданам сделать запасы еды на фоне войны в Украине

Глава МВД ФРГ Фезер заявила, что запастись пропитанием "определенно имеет смысл". Профильное управление посчитало, сколько продуктов необходимо иметь каждому гражданину на экстренный случай.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер на фоне полномасштабной войны в Украине заявила, что немецким гражданам "определенно имеет смысл" сделать запасы еды и воды. Соответствующее заявление чиновница сделала в интервью изданию Handelsblatt.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

По словам министра, в настоящее время существует угроза кибератак на критическую инфраструктуру ФРГ

"Если электричество отключается на более длительный период времени или повседневная жизнь ограничена каким-либо другим образом, то определенно имеет смысл иметь дома (запасы) питания на экстренный случай", — сказала Фезер, указав, что соответствующие рекомендации ранее дало Федеральное управление гражданской обороны и помощи при стихийных бедствиях.

Согласно брошюре, опубликованной немецким ведомством еще в июле 2019 года, каждому гражданину Германии рекомендуется сделать такой запас продуктов на экстренный случай:

вода — 20 литров;

зерновые продукты, хлеб, картофель, рис, макароны — 3,5 кг;

овощи, бобовые — 4 кг;

фрукты и орехи — 2,5 кг;

молоко и молочные продукты — 2,6 кг;

рыба, мясо, яйца или цельный яичный порошок — 1,5 кг;

масло — 0,357 кг;

сахар, мед, варенье, шоколад или готовые блюда.

После заявления главы МВД ФРГ в коалиции Бундестага возникли споры. В частности, Свободная демократическая партия Германии выступила против такой рекомендации.

"Я не вижу необходимости для граждан запасаться предметами первой необходимости. Вместо этого в школах и клубах должно быть больше информации о том, как люди должны вести себя в чрезвычайной ситуации", — сказал глава фракции либералов в парламенте Штефан Томае.

В свою очередь руководитель парламентской группы "Зеленых" Ирен Михалич поддержала инициативу Файзер.

"Конечно, население также должно принимать меры, чтобы быть хорошо подготовленным к кризисам, независимо от текущих дебатов (по поводу гражданской защиты). Это включает в себя наличие на полке некоторых нескоропортящихся продуктов, которые вы все равно используете", — сказала депутат.

Поддержка позиции министра также исходит от ХДС. Представитель фракции Родерих Кизеветтер указал, что в случае серьезной чрезвычайной ситуации никакая помощь не может быть предоставлена пострадавшим в ту же минуту, когда они начнут в ней нуждаться.

"Особенно в случае отключения электроэнергии разумно иметь возможность позаботиться о себе какое-то время", — сказал немецкий парламентарий.

Напомним, на фоне полномасштабной войны РФ против Украины, двух стран, обеспечивающих для примерно 50 стран мира около 30% поставок зерна, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш спрогнозировал, что более одной пятой населения Земли — до 1,7 млрд человек — столкнутся с голодом и нищетой.

Ранее Фокус разбирался, как российская агрессия провоцирует дефицит продуктов в мире.