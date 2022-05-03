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Мир Российско-украинская война

Власти Германии посоветовали гражданам сделать запасы еды на фоне войны в Украине

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Фото: Facebook | В Германии посоветовали гражданам запастись едой

Глава МВД ФРГ Фезер заявила, что запастись пропитанием "определенно имеет смысл". Профильное управление посчитало, сколько продуктов необходимо иметь каждому гражданину на экстренный случай.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер на фоне полномасштабной войны в Украине заявила, что немецким гражданам "определенно имеет смысл" сделать запасы еды и воды. Соответствующее заявление чиновница сделала в интервью изданию Handelsblatt.

По словам министра, в настоящее время существует угроза кибератак на критическую инфраструктуру ФРГ

"Если электричество отключается на более длительный период времени или повседневная жизнь ограничена каким-либо другим образом, то определенно имеет смысл иметь дома (запасы) питания на экстренный случай", — сказала Фезер, указав, что соответствующие рекомендации ранее дало Федеральное управление гражданской обороны и помощи при стихийных бедствиях.

Согласно брошюре, опубликованной немецким ведомством еще в июле 2019 года, каждому гражданину Германии рекомендуется сделать такой запас продуктов на экстренный случай:

  • вода — 20 литров;
  • зерновые продукты, хлеб, картофель, рис, макароны — 3,5 кг;
  • овощи, бобовые — 4 кг;
  • фрукты и орехи — 2,5 кг;
  • молоко и молочные продукты — 2,6 кг;
  • рыба, мясо, яйца или цельный яичный порошок — 1,5 кг;
  • масло — 0,357 кг;
  • сахар, мед, варенье, шоколад или готовые блюда.

После заявления главы МВД ФРГ в коалиции Бундестага возникли споры. В частности, Свободная демократическая партия Германии выступила против такой рекомендации.

"Я не вижу необходимости для граждан запасаться предметами первой необходимости. Вместо этого в школах и клубах должно быть больше информации о том, как люди должны вести себя в чрезвычайной ситуации", — сказал глава фракции либералов в парламенте Штефан Томае.

В свою очередь руководитель парламентской группы "Зеленых" Ирен Михалич поддержала инициативу Файзер.

"Конечно, население также должно принимать меры, чтобы быть хорошо подготовленным к кризисам, независимо от текущих дебатов (по поводу гражданской защиты). Это включает в себя наличие на полке некоторых нескоропортящихся продуктов, которые вы все равно используете", — сказала депутат.

Поддержка позиции министра также исходит от ХДС. Представитель фракции Родерих Кизеветтер указал, что в случае серьезной чрезвычайной ситуации никакая помощь не может быть предоставлена пострадавшим в ту же минуту, когда они начнут в ней нуждаться.

"Особенно в случае отключения электроэнергии разумно иметь возможность позаботиться о себе какое-то время", — сказал немецкий парламентарий.

Напомним, на фоне полномасштабной войны РФ против Украины, двух стран, обеспечивающих для примерно 50 стран мира около 30% поставок зерна, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш спрогнозировал, что более одной пятой населения Земли — до 1,7 млрд человек — столкнутся с голодом и нищетой.

Ранее Фокус разбирался, как российская агрессия провоцирует дефицит продуктов в мире.