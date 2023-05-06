В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль Захара Прилепина: все подробности (фото, видео)

По данным росСМИ, у пострадавшего ранение ног, но он в сознании. Прилепин возвращался с территории ОРДЛО в Нижегородскую область, но останавливался в придорожном кафе, где под дно машины могли заложить взрывчатку.

В субботу, 6 мая, в Нижнем Новгороде был взорван автомобиль, в котором находился российский пропагандист и писатель Захар Прилепин. Об этом сообщает Baza.

У пострадавшего ранение ног, но он в сознании. В Нижегородскую область Прилепин возвращался с территории ОРДЛО.

Что произошло с Прилепиным под Нижнем Новгородом?

Автомобиль Audi Q7 взорвался в деревне Пионерское. Пропагандист остался жив, но ранен. Сообщается, что во время взрыва машина перевернулась, и на месте образовалась воронка.

По сообщениям росСМИ, был направлен вертолет для его транспортировки в Нижний Новгород.

Местный губернатор Глеб Никин сообщил, что с политиком все в порядке.

Полиция останавливает и проверяет автомобили в районе города Бор, досматривают и автобусы.

В Нижегородской области объявлен план "Перехват", полиция ведет поиски двух подозреваемых.

После подрыва машины с Прилепиным в РФ возбудили уголовное дело. У пострадавшего переломы и сотрясение мозга, отмечают российские СМИ со ссылкой на источники в полиции.

Изучается версия о том, что взрывное устройство заложили под днище автомобиля во время остановки у придорожного кафе.

В машине с пропагандистом находилась и его дочь. Но он ее высадил, однако после того, как машина отъехала на 200 метров, прогремел взрыв.

Взрыв автомобиля Захара Прилепин: версии о покушении

Ответственность за взрыв автомобиля Прилепина взяло на себя движение "Атеш". Об "охоте на Прилепина" в "Атеш" предупреждали с начала года.

Фото в Telegram-канале

В публикации организации в Telegram-канале сообщается, что Прилепин направлялся к родственникам в Нижний Новгород, но на дне автомобиля находился был "сюрприз", который сработал.

Российский оппозицинный политик Илья Пономарев заявил, что, по его мнению, ко взрыву автомобиля Захара Прилепина не причастен "Русский добровольческий корпус", и что это дело рук "Национально республиканской армии". О существовании такой структуры заявляет исключительно он сам.

Чем известен Захар Прилепин?

Российский политик и писатель Захар (Евгений) Прилепин несколько лет провел в рядах донбасских боевиков, поддерживаемых Россией. Неоднократно призывал к силовым действиям в отношении Киева. За время полномасштабного вторжения в Украину он ездил на оккупированные ВС РФ территории, называя это "гуманитарными миссиями". В отношении Прилепина введены санкции Еврсооюза.

В 2022 году росСМИ сообщали, что Прилепин хочет участвовать в выборах президента РФ и ведет активную деятельность в регионах.

Напомним, что Прилепин был среди участников созданной летом прошлого года в РФ так называемой "группы по расследованию антироссийских действий" (ГРАД). Ее учредители составляли списки агентов иностранного влияния в области культуры.