"Атака на наши ценности": в Париже облили краской картину о Буче (фото)
Ранее представители ряда организаций призывали снять картину художницы Мириам Кан с выставки, однако вопреки их протестам полотно продолжило экспонироваться в Токийском дворце.
Картину швейцарской художницы Мириам Кан "Fuck abstraction!", посвященную преступлениям в Буче, облили фиолетовой краской на выставке в Токийском дворце в Париже. Об этом 7 мая сообщила газета Le Monde со ссылкой на заявление музея.
Сообщается, что работу "добровольно испортил" пожилой мужчина. По данным СМИ, он был недоволен "сексуальной инсценировкой ребенка и взрослого", запечатленных на полотне.
В центре современного искусства сообщили, что нарушителя задержала полиция, а также заявили о намерении подать в суд в связи с "порчей имущества и воспрепятствованию свободе слова".
На инцидент отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон, назвав его "актом вандализма".
"Атака на работу — это атака на наши ценности. Во Франции искусство всегда бесплатно, и гарантируется уважение к культурному творчеству", — заявил Макрон.
Скандал вокруг картины Мириам Кан
Полотно Мириам Кан "Fuck abstraction!" вызвало неоднозначную реакцию общества. На нем изображен силуэт со связанными руками, которого безликий мужчина принуждает к оральному сексу,
Ассоциации "Юристы за детство", "Детство в обмене", "Лицом к лицу с инцестом" и "Невинность в опасности" заявили, что работа пропагандирует детскую порнографию и потребовали снять ее с выставки. Вопреки их призыву, картина продолжила экспонироваться.
Как отмечает издание ARTnews, сама художница отвергает предъявленные ей обвинения. По ее словам, работа задумана как комментарий к преступлениям против прав человечества, совершаемым ВС РФ в Украине.
Мириам Кан также упомянула о том, что написала картину после того, как увидела изображения массовых захоронений в Буче, а также сообщения об изнасиловании украинских женщин и детей.
"Это человек, чьи руки связаны, его изнасиловали, а затем убили и выбросили на улицу. Изображение насилия во время войн предназначено не для того, чтобы шокировать, а для того, чтобы осудить", — объяснила художница.
Напомним, что 20 марта в Верховной Раде марта был зарегистрирован законопроект, который предусматривает запрет на использование символики и названий, связанных с войной в Украине, в названиях товаров. Запрет может коснуться таких продуктов, как сухарики "Зброїні сухарі України" или напитка "Героїчна буча-комбуча".