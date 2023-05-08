"Атака на наши ценности": в Париже облили краской картину о Буче (фото)

Ранее представители ряда организаций призывали снять картину художницы Мириам Кан с выставки, однако вопреки их протестам полотно продолжило экспонироваться в Токийском дворце.

Картину швейцарской художницы Мириам Кан "Fuck abstraction!", посвященную преступлениям в Буче, облили фиолетовой краской на выставке в Токийском дворце в Париже. Об этом 7 мая сообщила газета Le Monde со ссылкой на заявление музея.

Сообщается, что работу "добровольно испортил" пожилой мужчина. По данным СМИ, он был недоволен "сексуальной инсценировкой ребенка и взрослого", запечатленных на полотне.

В центре современного искусства сообщили, что нарушителя задержала полиция, а также заявили о намерении подать в суд в связи с "порчей имущества и воспрепятствованию свободе слова".

На инцидент отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон, назвав его "актом вандализма".

"Атака на работу — это атака на наши ценности. Во Франции искусство всегда бесплатно, и гарантируется уважение к культурному творчеству", — заявил Макрон.

Картину Мириам Кан облили краской

Скандал вокруг картины Мириам Кан

Полотно Мириам Кан "Fuck abstraction!" вызвало неоднозначную реакцию общества. На нем изображен силуэт со связанными руками, которого безликий мужчина принуждает к оральному сексу,

Мириам Кан "Fuck abstraction!"

Ассоциации "Юристы за детство", "Детство в обмене", "Лицом к лицу с инцестом" и "Невинность в опасности" заявили, что работа пропагандирует детскую порнографию и потребовали снять ее с выставки. Вопреки их призыву, картина продолжила экспонироваться.

Как отмечает издание ARTnews, сама художница отвергает предъявленные ей обвинения. По ее словам, работа задумана как комментарий к преступлениям против прав человечества, совершаемым ВС РФ в Украине.

Мириам Кан также упомянула о том, что написала картину после того, как увидела изображения массовых захоронений в Буче, а также сообщения об изнасиловании украинских женщин и детей.

"Это человек, чьи руки связаны, его изнасиловали, а затем убили и выбросили на улицу. Изображение насилия во время войн предназначено не для того, чтобы шокировать, а для того, чтобы осудить", — объяснила художница.

Напомним, что 20 марта в Верховной Раде марта был зарегистрирован законопроект, который предусматривает запрет на использование символики и названий, связанных с войной в Украине, в названиях товаров. Запрет может коснуться таких продуктов, как сухарики "Зброїні сухарі України" или напитка "Героїчна буча-комбуча".