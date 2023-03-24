Никакой "бучи-комбучи": брендам хотят запретить спекулировать на теме войны (фото)

Согласно новому законопроекту, украинским компаниям хотят запретить использовать в наименнованиях товаров символику и названия, которые связаны с войной в Украине.

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В Верховной Раде 20 марта был зарегистрирован законопроект № 9128, который предусматривает запрет на использование символики и названий, связанных с войной в Украине, в названиях товаров.

В законопроекте говорится, что в Украине участились случаи эксплуатации военно-патриотической тематики среди различных брендов. В частности, это делается с коммерческой целью.

Таким образом, предлагается запретить регистрацию брендов, которые содержат:

названия событий, связанных с войной;

названия населенных пунктов, пострадавших в результате войны или являющихся общепризнанными символами стойкости и героизма;

названия производителей, типов и видов вооружения и техники;

названия родов войск и подразделений Вооруженных Сил Украины;

поздравления, которые определены законом как официальные для ВСУ и других воинских формирований;

имена военнослужащих ВСУ и гражданских лиц, принимавших участие в обороне страны.

Какой продукции может коснуться запрет Верховной Рады

Подобные запреты могут коснуться таких продуктов, как сухарики "Зброїні сухарі України", а также напитка "Героїчна буча-комбуча" компании из Ирпеня, из-за которого разгорелся скандал в соцсетях.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Авторы законопроекта отмечают, что в таких случаях профессиональная этика часто не работает, чтобы поставить необходимые барьеры при принятии решений о названиях товаров или запуске рекламных кампаний, скидок, акций с использованием понятий, событий и имен, которые имеют трагический подтекст или требуют особого уважения.

"Очень жаль, что в маркетинговых коммуникациях производители прибегают к неуместному использованию трагических военных событий и названий пострадавших городов. Речь идет о регистрации товарных знаков алкогольных напитков, продуктов питания, других товаров (семена редиса "Азовсталь" и другие примеры), которые используют или обыгрывают военную тематику неуместным, а иногда даже недопустимым образом", — говорится в пояснительной записке законопроекта.

Стоит отметить, что ограничения не будут распространяться на рекламу, фильмы и книги, посвященным военной тематике.

Напомним, 21 марта Верховная Рада Украины поддержала законопроект о сдаче экзаменов по истории Украины, основ Конституции Украины и соответствующего уровня владения государственным языком для получения украинского гражданства.

Ранее, 20 марта, нардепы упростили присвоение офицерских званий украинским военным. Ожидается, что это позволит укомплектовать ВСУ опытными офицерами.