Жодної "бучі-комбучі": брендам хочуть заборонити спекулювати на темі війни (фото)

Згідно з новим законопроєктом, українським компаніям хочуть заборонити використовувати в найменуваннях товарів символіку та назви, пов'язані з війною в Україні.

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У Верховній Раді 20 березня було зареєстровано законопроєкт №9128, який передбачає заборону на використання символіки та назв, пов'язаних із війною в Україні, у назвах товарів.

У законопроєкті йдеться, що в Україні почастішали випадки експлуатації військово-патріотичної тематики серед різних брендів. Зокрема це робиться з комерційною метою.

Таким чином, пропонується заборонити реєстрацію брендів, які містять:

назви подій, пов'язаних із війною;

назви населених пунктів, які постраждали внаслідок війни або є загальновизнаними символами стійкості та героїзму;

назви виробників, типів та видів озброєння та техніки;

назви родів військ та підрозділів Збройних Сил України;

вітання, визначені законом як офіційні для ЗСУ та інших військових формувань;

імена військовослужбовців ЗСУ та цивільних осіб, які брали участь в обороні країни.

Якої продукції може торкнутися заборона Верховної Ради

Подібні заборони можуть зачепити такі продукти, як сухарики "Збройні сухарі України", а також напій "Героїчна буча-комбуча" компанії з Ірпеня, через який спалахнув скандал у соцмережах.

Фото: Соцмережі Фото: Соцмережі

Автори законопроєкту зазначають, що у таких випадках професійна етика часто не працює, щоб поставити необхідні бар'єри при прийнятті рішень про назви товарів або запуск рекламних кампаній, знижок, акцій з використанням понять, подій та імен, які мають трагічний підтекст або потребують особливої поваги.

"Дуже шкода, що в маркетингових комунікаціях виробники вдаються до недоречного використання трагічних військових подій та назв постраждалих міст. Йдеться про реєстрацію товарних знаків алкогольних напоїв, продуктів харчування, інших товарів (насіння редьки "Азовсталь" та інші приклади), які використовують або обігрують військову тематику недоречним, а іноді навіть неприпустимим чином", — йдеться у записці пояснення законопроєкту.

Варто зазначити, що обмеження не поширюватимуться на рекламу, фільми та книги, присвячені військовій тематиці.

Нагадаємо, 21 березня Верховна Рада України підтримала законопроєкт про складання іспитів з історії України, основ Конституції України та відповідного рівня володіння державною мовою для здобуття українського громадянства.

Раніше, 20 березня, нардепи спростили присвоєння офіцерських звань українським військовим. Очікується, що це дозволить укомплектувати ЗСУ досвідченими офіцерами.