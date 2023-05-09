Покажут концерт на 9 мая: россияне строят сцену на границе с Эстонией (фото)

По словам журналистов, для развертывания конструкции с большим экраном в российском Ивангороде разровняли почву, а также вырубили деревья, растущие у берегов реки Нарвы.

В Российской Федерации возводят площадку для проведения концерта в честь 9 мая на берегу реки Нарвы, что на границе с Эстонией. Об этом сообщило издание Delfi 7 мая.

Сообщается, что администрация приграничного Ивангорода собирается транслировать мероприятие на большом экране, чтобы жители соседней страны могли его увидеть. В публикации также упоминается о том, что на территории Эстонии запрещены публичные мероприятия 9 мая.

Как отмечают журналисты, для развертывания конструкции россиянам пришлось разровнять почву, а также вырубить деревья, растущие у берегов реки.

По данным СМИ, эстонская полиция не будет задерживать желающих послушать российский концерт. Однако лица, которые в это время начнут поддерживать режим страны-агрессора соответствующими высказываниями, будут задержаны.

Ранее, в издании отмечали, что жители Ивангорода негативно восприняли вырубку деревьев ради концерта и призвали местных чиновников решать накопившиеся проблемы, а не устраивать провокационные мероприятие "на показ".

"А зачем нарвитянам наш концерт? Считаю это как навязанные услуги всех кредитов в банках, стоматологических кабинетах и пр. И так накаленная обстановка на границе, еще и красной тряпочкой помахать", — цитируют журналисты одну из местных жительниц.

Напомним, что 17 апреля мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что россияне установили на улице оккупировано города большой экран, который транслирует обращение ликвидированного пропагандиста и военкора Владлена Татарского.

Ранее, 5 апреля, мы сообщали, что в Житомирской области украинцы установили экран вблизи от границы с Беларусью, на котором демонстрируют обращение Александра Лукашенко и его риторику последнего времени. В частности, там слышно, как он называет Россию стратегическим партнером и братским народом.

Мы также писали о том, что 8 мая на улицах российской столицы были замечены неизвестные красные метки, похожие на те, которые появлялись в начале полномасштабной войны в украинских городах.