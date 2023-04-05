Война билбордов: Украина поставила на границе с Беларусью огромный проектор (видео)

На границе в Житомирской области установлен большой проектор, на котором показаны все преступления, совершенные Россией после вторжения в Украину. Кроме того, наши бойцы также транслируют их обращение президента Владимира Зеленского.

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Между пограничниками Украины и Беларуси продолжается непрямой контакт при помощи билбордов. В этот раз украинская сторона установила огромный проектор в Житомирской области, где попыталась донести до коллег всю правду. Об этом сообщает издание "Белсат".

Украинцы установили экран поблизости границы с Беларусью в Житомирской областью, на котором демонстрируют обращение Александра Лукашенко и его риторику последнего времени. В частности, там слышно, как он называют Россию стратегическим партнером и братским народом.

Кроме того, в ролике показывают кадры авиаударов по гражданским объектам Украины, которые наносились в том числе и из территории Беларуси, фотографии жертв в Киевской области.

Отдельно в ролике подчеркивается, что российская техника и войска входили на территорию Украины с их страны, и "этим самым Россия навсегда запачкала кровью народ Беларуси".

Появилось в конце видео и обращение президента Украины Владимир Зеленский, который призвал людей не идти на поводу у Кремля, иначе это может закончиться крайне плохо.

"Я знаю, что народ Беларуси поддерживает Украину. Они поддерживают нас, а не войну. Российское руководство хочет посеять ненависть между нами. От простых людей Беларуси сейчас зависит очень много. Я знаю, что вы можете не участвовать в этой войне. Ваши жизни принадлежат только вам, а не кому-то в Кремле" — говорит Владимир Зеленский.

Война билбордов между пограничниками Украины и Беларуси: что известно

14 марта украинские пограничники на границе с Беларусью установили бело-красный флаг. Он считается историческим национальным символом Беларуси и используется белорусской оппозицией. Видно его рядом с украинским флагом, в знак солидарности с народом страны, который не поддерживает слияние с Кремлем.

12 марта белорусы на границе с Украиной поставили борды о США и Второй мировой, якобы пытаясь донести "правду" до украинцев. На одном из плакатов изображено изображение Киева, а в лупе — американский военный на фоне флага США. Это дополняет фраза: "Мы поможем Украине найти настоящих оккупантов".

На других плакатах виднеются кадры со Второй мировой войны с фразой "Беларусь помнит".

6 января пограничники из Беларуси обиделись на "оскорбительные жесты" от украинских коллег. По их мнению, украинская сторона ведет себя "провокационно" на госгранице. В качестве доказательства в сюжете демонстрируются кадры, на которых якобы украинский пограничник сперва машет рукой, а потом проводит по горлу.