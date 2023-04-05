Війна білбордів: Україна поставила на кордоні з Білоруссю величезний проектор (відео)

На кордоні в Житомирській областi встановлено великий проектор, на якому показані всі злочини, які скоїли ЗС РФ після вторгнення в Україну з боку Білорусі.

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Між прикордонниками України та Білорусі продовжується непрямий контакт за допомогою білбордів. Цього разу українська сторона встановила величезний проектор у Житомирській областi, де спробувала донести до колег всю правду. Про це повідомляє видання "Белсат".

Українці встановили екран поблизу кордону з Білоруссю у Житомирській областi, на якому демонструють звернення Олександра Лукашенка та його риторику останнього часу. Зокрема, там чутно, як він називає Росію стратегічним партнером та братнім народом.

Крім того, у ролику показують кадри авіаударів по цивільних об'єктах України, які наносили зокрема й з території Білорусі, фото жертв у Київській області.

Окремо в ролику наголошується, що російська техніка та війська входили на територію України з їхньої країни, і "цим Росія назавжди забруднила кров'ю народ Білорусі".

З'явилося наприкінці відео та звернення президента України Володимира Зеленського, який закликав людей не йти на поводу у Кремля, інакше це може закінчитися вкрай погано.

"Я знаю, що народ Білорусі підтримує Україну. Вони підтримують нас, а не війну. Російське керівництво хоче посіяти ненависть між нами. Від простих людей Білорусі зараз дуже багато залежить. Я знаю, що ви можете не брати участь у цій війні. Ваші життя належать тільки вам, а не комусь у Кремлі", — каже Володимир Зеленський.

Війна білбордів між прикордонниками України та Білорусі: що відомо

14 березня українські прикордонники на кордоні з Білоруссю встановили біло-червоний прапор. Він вважається історичним національним символом Білорусі та використовується білоруською опозицією. Видно його поряд з українським прапором на знак солідарності з народом країни, який не підтримує злиття з Кремлем.

12 березня білоруси на кордоні з Україною поставили борди про США та Другу світову, нібито намагаючись донести "правду" до українців. На одному з плакатів зображено фото Києва, а у лупі — американський військовий на тлі прапора США. Це доповнює фраза: "Ми допоможемо Україні знайти справжніх окупантів".

На інших плакатах видніються кадри з Другої світової війни із фразою "Білорусь пам'ятає".

6 січня прикордонники з Білорусі образилися на "образливі жести" від українських колег. На їхню думку, українська сторона поводиться "провокаційно" на держкордоні. Як доказ у сюжеті демонструються кадри, на яких нібито український прикордонник спершу махає рукою, а потім проводить по горлу.