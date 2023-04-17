"Мы все умрем": в Мелитополе РФ установила экран с обращением "воскресшего" Татарского (видео)

По словам мэра оккупированного города Ивана Федорова, враг пытается посеять панику среди населения временно оккупированных территорий и готовит жителей к смерти.

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Во временном оккупированном городе Мелитополь Запорожской области россияне установили на улице большой экран, который транслирует обращение ликвидированного пропагандиста и военкора Владлена Татарского (Максим Фомин). Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По словам городского головы, хоть Мелитополь и всегда на связи, крайне сложно донести до жителей объективную информацию.

"Враг всячески пытается посеять панику и свою пропаганду. Например, последние дни на центральной площади Мелитополя стоит большой экран, на котором транслируют выступления Татарского. Именно того убитого военкора", — рассказал Федоров.

Как отметил градоначальник, трансляция обращения Татарского "с того света" — это яркий пример пропаганды россиян, которую они несут на оккупированные территории.

"В своем обращении Татарский говорит: "мы все умрем", "мы все должны к этому готовиться". Именно к этому они готовят наших жителей временно оккупированных территорий", — отметил Иван Федоров.

Ликвидация военкора Владлена Татарского

2 апреля в российском городе Санкт-Петербург в кафе "Street food bar" произошел взрыв, в результате которого погиб российский военкор и пропагандист Владлен Татарский (Максим Фомин).

По данным росСМИ, кафе принадлежит владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. По данным российских спецслужб, использовалась взрывчатка мощностью около 200-250 граммов тротила, которой была заполнена подаренная пропагандисту статуэтка.

3 апреля подозреваемую в подрыве Татарского Дарью Трепову задержали силовики РФ. Российские СМИ сообщали, в Санкт-Петербург из Москвы Дарья Трепова приехала в конце марта текущего года и сняла квартиру неподалеку от кафе, где произошел взрыв. Незадолго до трагедии друзьям Дарья рассказывала, что нашла работу, якобы на неких украинских журналистов.

Ситуация в Мелитополе

15 апреля мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что оккупанты могут использовать электронные повестки чтобы массово призывать в армию жителей оккупированных территорий.

Днем ранее, 14 апреля, в оккупированном Мелитополе утром раздался взрыв возле депо, где оккупанты размещали боевую технику. По словам Федорова, единичный взрыв был настолько сильным, что его слышали жители соседних сел.

Напомним, что 13 апреля в Мелитополе тоже было неспокойно. В центре города раздался громкий взрыв. Оккупанты заявили, что сработала ПВО и сбила беспилотник.

13 апреля агенты движения сопротивления "Атеш" сообщили, что российские войска массово перемещаются с Мелитопольского направления на Мариуполь.