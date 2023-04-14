Мощный взрыв прогремел в депо Мелитополя: оккупанты заявляют о детонации газового баллона

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, взрыв был такой силы, что его слышали не только в городе, но и в окрестных селах.

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В оккупированном Мелитополе 14 апреля утром раздался взрыв возле депо, где оккупанты размещали боевую технику. Об этом сообщил в эфире телемарафона городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, единичный взрыв в Мелитополе был настолько сильным, что его слышали жители соседних сел.

"Взрыв был у железной дороги и железнодорожного депо. Враг там концентрирует технику и боеприпасы. И на базе депо разместил ремонтную базу. Она уже страдала от взрывов, но еще не полностью разрушена", — сказал городской голова.

Оккупационные власти, в свою очередь, утверждают, что причиной взрыва, который слышали в городе, стал газовый баллон.

"Взрыв произошел в гараже на улице Радищева, 58 около 5.50. Сотрудники полиции установили, что взорвался бытовой газовый баллон. Пострадал хозяин дома", — проинформировал коллаборант Владимир Рогов.

В местных пабликах жители сообщают, что между взрывом по версии коллаборантов и взрывом, который слышало пол города, есть "несоответствия" — они различаются по времени.

"Есть одна нестыковка: мощный взрыв был в 5, а у пропагандистов своя реальность — они сообщают о взрыве в 5.50. Впрочем, удивляться нечему — оккупанты или опять заврались, или мелитопольцам таки не послышалось, и около пяти утра был еще один взрыв, о котором р*шисты умолчали. Ведь разница во времени практически целый час, что важно", — говорится в сообщении.

Напомним, что 13 апреля в Мелитополе тоже было неспокойно. В центре города раздался громкий взрыв. Оккупанты заявили, что сработала ПВО и сбила беспилотник.

Российские войска массово перемещаются с Мелитопольского направления на Мариуполь, сообщили 13 апреля агенты движения сопротивления "Атеш".