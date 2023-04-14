Потужний вибух пролунав у депо Мелітополя: окупанти заявляють про детонацію газового балону

За словами міського голови Мелітополя Івана Федорова, вибух був такої сили, що його чули не лише в місті, а й в навколишніх селах.

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В окупованому Мелітополі 14 квітня зранку пролунав вибух біля депо, де окупанти розміщували бойову техніку. Про це повідомив в ефірі телемарафону міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, одиничний вибух у Мелітополі був настільки сильним, що його чули мешканці сусідніх сіл.

"Вибух був поблизу залізниці та залізничного депо. Ворог там концентрує техніку та боєприпаси. І на базі депо розмістив ремонтну базу. Вона вже страждала від вибухів, але ще не повністю зруйнована", — сказав міський голова.

Окупаційна влада, своєю чергою, стверджує, що причиною вибуху, який чули в місті, став газовий балон.

"Вибух стався у гаражі на вулиці Радищева, 58 близько 5.50. Співробітники поліції встановили, що вибухнув побутовий газовий балон. Постраждав господар будинку", — проінформував колаборант Володимир Рогов.

У місцевих пабліках жителі повідомляють, що між вибухом за версією колаборантів і вибухом, який чуло пів міста є "невідповідності" — вони різняться у часі.

"Є одне нестикування: потужний вибух був о 5-й, а у пропагандистів своя реальність – вони повідомляють про вибух о 5.50. Втім, дивуватися нема чому – окупанти або знову забрехалися, або мелітопольцям таки не почулося, і близько п'ятої ранку був ще один вибух, про який р*шисти промовчали. Адже різниця в часі практично цілу годину, що важливо", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 13 квітня у Мелітополі теж було неспокійно. В центрі міста пролунав гучний вибух. Окупанти заявили, що спрацювала ППО і збила безпілотник.

Російські війська масово переміщаються з Мелітопольського напрямку на Маріуполь, повідомили 13 квітня агенти руху опору "Атеш".