"Ми всі помремо": у Мелітополі РФ встановила екран зі зверненням "воскреслого" Татарського (відео)

За словами мера окупованого міста Івана Федорова, ворог намагається посіяти паніку серед населення тимчасово окупованих територій та готує мешканців до смерті.

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У тимчасовому окупованому місті Мелітополь Запорізької області росіяни встановили на вулиці великий екран, який транслює звернення ліквідованого пропагандиста та військкора Владлена Татарського (Максим Фомін). Про це у понеділок, 17 квітня, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

За словами міського голови, хоч Мелітополь і завжди на зв'язку, украй складно донести до мешканців об'єктивну інформацію.

"Ворог всіляко намагається посіяти паніку і свою пропаганду. Наприклад, останніми днями на центральній площі Мелітополя стоїть великий екран, на якому транслюють виступи Татарського. Саме того вбитого військкора", — розповів Федоров.

Як зазначив градоначальник, трансляція звернення Татарського "з того світу" — це яскравий приклад пропаганди росіян, яку вони несуть на окуповані території.

"У своєму зверненні Татарський каже: "ми всі помремо", "ми всі маємо до цього готуватися". Саме до цього вони готують наших мешканців тимчасово окупованих територій", — зазначив Іван Федоров.

Ліквідація військкора Владлена Татарського

2 квітня у російському місті Санкт-Петербург у кафе "Street food bar" стався вибух, внаслідок якого загинув російський військкор та пропагандист Владлен Татарський (Максим Фомін).

За даними росЗМІ, кафе належить власнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. За даними російських спецслужб, використовувалась вибухівка потужністю близько 200-250 грамів тротилу, якою була заповнена подарована пропагандисту статуетка.

3 квітня підозрювану в підриві Татарського Дар'ю Трепову затримали силовики РФ. Російські ЗМІ повідомляли, що до Санкт-Петербурга з Москви Дар'я Трепова приїхала наприкінці березня поточного року і зняла квартиру неподалік кафе, де стався вибух. Незадовго до трагедії друзям Дар'я розповідала, що знайшла роботу, нібито на українських журналістів.

Ситуація у Мелітополі

15 квітня мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що окупанти можуть використовувати електронні повістки, щоб масово призивати до армії мешканців окупованих територій.

На день раніше, 14 квітня, в окупованому Мелітополі вранці пролунав вибух біля депо, де окупанти розміщували бойову техніку. За словами Федорова, одиничний вибух був такий сильний, що його чули жителі сусідніх сіл.

Нагадаємо, що 13 квітня у Мелітополі теж було неспокійно. У центрі міста пролунав гучний вибух. Окупанти заявили, що спрацювала ППО та збила безпілотник.

13 квітня агенти руху опору "Атеш" повідомили, що російські війська масово переміщуються з Мелітопольського напрямку на Маріуполь.