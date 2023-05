Украинцы получили Пулитцеровскую премию за репортажи о вторжении РФ в Украину (фото)

Украинские репортеры Евгений Малолетка, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко, а также Станислав Козлюк смогли получить самую престижную в США награду в области журналистики.

В Соединенных Штатах прошло вручение Пулитцеровской премии. Команды изданий Associated Press и издание The New York Times, участниками которых были украинцы, получили награды. Об этом сказано на аккаунте премии в Twitter.

В частности, украинские фотокорреспондент, который работал в составе команды Associated Press получили награду в номинации "Новостная фотография".

"За уникальные и срочные кадры первых недель российского вторжения в Украину, в том числе опустошения Мариуполя после ухода других новостных организаций, жертв обстрелов гражданской инфраструктуры и стойкости украинского народа", — говорится на сайте премии.

Украинские полицейские и сотрудники МЧС эвакуируют 32-летнюю беременную Ирину Калинину из родильного дома, пострадавшего в результате авиаудара РФ в Мариуполе Фото: Евгений Малолетка

Кроме того, фотокорреспондент Малолетка, видеожурналист Мстислав Чернов и видеопродюссер Василиса Степаненко из Associated Press также получили награду "За служение обществу".

"Смелые репортажи из осажденного Мариуполя, ставшие свидетелями резни мирных жителей во время вторжения России в Украину", — сказано в сообщении.

Также украинский фотокорреспондент Станислав Козлюк, который работал в команде издания The New York Times, получил награду в номинации "Международный репортаж".

"За бескомпромиссное освещение вторжения России в Украину, включая восьмимесячное расследование гибели украинцев в городе Буча и российского подразделения, ответственного за эти убийства", — говорится на сайте премии.

Глава украинского Института массовой информации Оксана Романюк поздравила украинских журналистов.

"Украинцы взяли Пулитцера!" — написала она у себя в Facebook.

Что такое Пулитцеровская премия

Это одна из самых престижных премий в США в области литературы, журналистики, музыки и театра. Была основана в 1903 году после смерти газетного магната и журналиста Джозефа Пулитцера. С 1917 года премия вручается ежегодно в первый понедельник мая попечителями Колумбийского университета в Нью-Йорке. Размер премии на данный момент — 15 тысяч долларов.

