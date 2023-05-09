Попались более 150 человек: мужчина спрятал скрытую камеру в туалете круизного лайнера

Джереми Фроиас установил скрытую камеру в туалете, которым могли пользоваться как мужчины, так и женщины. Более 150 человек, включая 40 несовершеннолетних, были замечены на записи с камеры обнаженными или частично обнаженными.

Министерство юстиции США недавно предъявило обвинения Джереми Фроиасу, который якобы установил камеру в туалете на борту круизного лайнера Royal Caribbean и заснял 150 человек, включая 40 несовершеннолетних. Об этом пишет The Insider.

Мужчина поднялся на борт корабля компании Royal Caribbean, направлявшегося в Сен-Мартен, Сан-Хуан и на Багамы, в Майами 29 апреля.

"30 апреля 2023 года, когда "Гармония" находилась в международных водах, Фроиас установил скрытую камеру с подключением к Wi-Fi в общественном туалете на корме верхней палубы корабля, между симулятором серфинга "Flow Rider" и баром", — заявил специальный агент ФБР в уголовной жалобе.

Согласно судебным документам, этим туалетом могли пользоваться как мужчины, так и женщины.

Когда один из пассажиров сообщил, что в туалете есть скрытая камера, охрана нашла ее и просмотрела карту памяти micro SD, вставленную в камеру, на которой, как утверждается, было видно, как Фроиас настраивает прибор и подключает его к своему телефону.

"На первых видеозаписях видно, как подозреваемый прячет камеру и регулирует угол наклона, так что она фокусируется на области туалета. Фроиас также достает из кармана свой Apple iPhone 14 Pro Max и, похоже, подключает телефон к устройству с помощью Wi-Fi", — говорится в жалобе.

Туалетом могли пользоваться как мужчины, так и женщины Фото: The Insider

По утверждению Министерства юстиции США, более 150 человек, включая 40 несовершеннолетних, были замечены на записи с камеры обнаженными или частично обнаженными, причем некоторым из них было всего 4 или 5 лет.

"Люди заходили в ванную комнату, чтобы сходить в туалет или переодеться. Камера Фроиаса снимала их на различных стадиях раздевания, включая видео с обнаженными гениталиями, ягодицами и женской грудью", — говорится в судебных документах.

Охрана круизного судна допросила Фроиаса, и он якобы признался, что положил камеру в ванную и знал, что ее нашли, потому что не смог найти ее, когда пошел за ней через день, говорится в судебных документах.

Фроиас обвиняется в видеовуайеризме и попытке хранения материалов, связанных с эксплуатацией детей. В понедельник, 8 мая, судья отпустил его под залог в 25 000 долларов. Он не признал себя виновным.

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