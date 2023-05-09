"Вынуждены вернуться в РФ": Турция массово отказывает россиянам в ВНЖ, — СМИ

По данным издания, многие россияне пытаются обойти запреты и всеми способами остаться в Турции, но многим приходится возвращаться на Родину.

Российские граждане сталкиваются с трудностями при оформлении или продлении туристической визы на проживание в Турции. В некоторых случаях отказы получают до 90% заявителей. Об этом сообщает издание The Moscow Times.

"Практически во всех регионах начал резко расти процент отказов в ВНЖ, а продление проживания стало самым болезненным вопросом для большинства перебравшихся в Турцию россиян", – отмечает издание.

Местные власти сейчас требуют от заявителей на продление вида на жительство гораздо больше документов, включая выписки из турецких банков с ежемесячными поступлениями на счет. Кроме того, доход на семью из трех человек должен составлять не менее 2000 долларов ежемесячно. Ранее для получения туристического вид на жительство было достаточно предъявить договор аренды жилья и местную страховку.

Как сообщил турецкий консультант по визам журналистам, эта проблема стала массовой и распространяется на все основные города Турции, хотя требования к документам для получения ВНЖ могут отличаться в зависимости от города. Сейчас многие россияне пытаются обойти проблему, оформляя другой тип ВНЖ вместо туристического, например, через покупку недвижимости.

Однако не все россияне могут воспользоваться такими вариантами. Многие из тех, кто постоянно проживает в Турции, вынуждены возвращаться в Россию или переезжать в другие страны из-за сложностей с продлением туристического ВНЖ.

"В прошлом году россияне стали крупнейшими покупателями недвижимости в Турции среди иностранцев, заняв четверть этого рынка. Они приобрели в Турции более 16 000 объектов — втрое больше, чем годом ранее. Число оформленных россиянам ВНЖ составило 153 тысячи, и это также рекорд среди всех иностранных граждан в Турции", – пишет издание.

Напомним, что 21 октября стало известно, Латвия хочет ужесточить правила предоставления убежища и вида на жительство для граждан Российской Федерации.

Кроме того, 13 августа правительство Эстонии утвердило решение, согласно которому граждане РФ не смогут посетить страну с целью туризма, культуры, спорта и бизнеса.