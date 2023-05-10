Тайную пещеру в Японии назвали "воротами в ад": погибло несколько человек (фото)
Возле зловещей пещеры установили предупреждающий знак с надписью огромными буквами "Не входить". Вход отгорожен, но отчаянные "охотники за привидениями" все же могут проползти под забором.
Японский журналист решил проверить городскую легенду о таинственной пещере, скрытой под горой в отдаленной местности Хоккайдо. Местные жители называют ее "воротами в ад". Об этом сообщает Sora24.
В поселке Пиппу, что в округе Камикава (губернаторство Хоккайдо), проживает порядка 4 тысяч человек. Обычно это место служит остановкой для путешественников на пути к крупному городу Асахикава.
Но здесь также есть одно из самых страшных мест Японии.
Пещерная система Ахун Ру Паро, расположенная у подножия горы Отокояма, получила свое название от айнов, представителей местной народности, после того, как ее первооткрыватели погибли при загадочных обстоятельствах.
Сейджи Наказавафор отправился в дорогу, причем из ориентиров у него было только название района этого инфернального места. К своему удивлению, он обнаружил даже указатель у дороги, ведущий к пещере. Но и без дополнительных подсказок загадочное углубление в скале видно с дороги.
Сведений об этом место немного, отчасти из-за того, что у местной народности нет письменного языка — и весь фольклор передается только устно.
Местные жители поколениями делятся историей о том, что заблудившаяся здесь пожилая пара едва сумела вернуться обратно. Мужчина и женщина спорили: одного из них очень тянуло назад в пещеру, тогда как другой наотрез отказывался повторить рискованное путешествие.
Один из пенсионеров умер в скором времени после посещения таинственного места, другой же прожил еще много лет.
Возможно, из суеверия возле зловещей пещеры даже установили предупреждающий знак, на котором огромными буквами написано "Не входить".
Журналист рассказал, что вход в секретную пещеру отгорожен, однако отчаянные "охотники за привидениями" все же могут проникнуть внутрь, если проползти под забором.
Автор такого небольшого расследования решил все же прислушаться к предупреждениям и не входить. Он обошел гору и попытался выяснить, возможно это сквозной туннель.
Но он нашел лишь каменную стену, это означало одно: пещера ведет только вниз.
Напомним, что у Юкатана, где упал астероид, убивший динозавров, обнаружили огромную голубую дыру.
Также сообщалось, что альпинистка Беатрис Фламини установила мировой рекорд, когда провела 500 дней в пещере на глубине 70 метров.