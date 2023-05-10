Тайную пещеру в Японии назвали "воротами в ад": погибло несколько человек (фото)

Возле зловещей пещеры установили предупреждающий знак с надписью огромными буквами "Не входить". Вход отгорожен, но отчаянные "охотники за привидениями" все же могут проползти под забором.

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Японский журналист решил проверить городскую легенду о таинственной пещере, скрытой под горой в отдаленной местности Хоккайдо. Местные жители называют ее "воротами в ад". Об этом сообщает Sora24.

В поселке Пиппу, что в округе Камикава (губернаторство Хоккайдо), проживает порядка 4 тысяч человек. Обычно это место служит остановкой для путешественников на пути к крупному городу Асахикава.

Пещера на карте

Но здесь также есть одно из самых страшных мест Японии.

На пути к пещере

Пещерная система Ахун Ру Паро, расположенная у подножия горы Отокояма, получила свое название от айнов, представителей местной народности, после того, как ее первооткрыватели погибли при загадочных обстоятельствах.

На пути к пещере

Сейджи Наказавафор отправился в дорогу, причем из ориентиров у него было только название района этого инфернального места. К своему удивлению, он обнаружил даже указатель у дороги, ведущий к пещере. Но и без дополнительных подсказок загадочное углубление в скале видно с дороги.

Предупреждение об опасности

Сведений об этом место немного, отчасти из-за того, что у местной народности нет письменного языка — и весь фольклор передается только устно.

Местные жители поколениями делятся историей о том, что заблудившаяся здесь пожилая пара едва сумела вернуться обратно. Мужчина и женщина спорили: одного из них очень тянуло назад в пещеру, тогда как другой наотрез отказывался повторить рискованное путешествие.

Один из пенсионеров умер в скором времени после посещения таинственного места, другой же прожил еще много лет.

Дорога к пещере

Возможно, из суеверия возле зловещей пещеры даже установили предупреждающий знак, на котором огромными буквами написано "Не входить".

Страшная пещера в отдаленной местности Хоккайдо

Журналист рассказал, что вход в секретную пещеру отгорожен, однако отчаянные "охотники за привидениями" все же могут проникнуть внутрь, если проползти под забором.

Автор такого небольшого расследования решил все же прислушаться к предупреждениям и не входить. Он обошел гору и попытался выяснить, возможно это сквозной туннель.

Но он нашел лишь каменную стену, это означало одно: пещера ведет только вниз.

Напомним, что у Юкатана, где упал астероид, убивший динозавров, обнаружили огромную голубую дыру.

Также сообщалось, что альпинистка Беатрис Фламини установила мировой рекорд, когда провела 500 дней в пещере на глубине 70 метров.