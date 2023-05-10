Таємну печеру в Японії назвали "воротами в пекло": загинуло кілька людей (фото)

Біля зловісної печери встановили попереджувальний знак із написом величезними літерами "Не входити". Вхід відгороджений, але відчайдушні "мисливці за привидами" все ж таки можуть проповзти під парканом.

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Японський журналіст вирішив перевірити міську легенду про таємничу печеру, сховану під горою у віддаленій місцевості Хоккайдо. Місцеві жителі називають її "ворітами в пекло". Про це повідомляє Sora24.

У селищі Піппу, що в окрузі Камікава (губернаторство Хоккайдо), проживає близько 4 тисяч осіб. Зазвичай селище є зупинкою для мандрівників на шляху до великого міста Асахікава.

Печера на карті

Але тут також є одне із найстрашніших місць Японії.

На шляху до печери

Печерна система Ахун Ру Паро, що розташована біля підніжжя гори Отокояма, отримала свою назву від айнів, представників місцевої народності, після того, як її першовідкривачі загинули за загадкових обставин.

На шляху до печери

Сейджі Наказавафор вирушив у дорогу, причому з орієнтирів мав лише назву району цього інфернального місця. На свій подив, він знайшов навіть надпис біля дороги, що попереджає. Але й без додаткових підказок загадкове заглиблення у скелі видно з дороги.

Попередження про небезпеку

Відомостей про це місце небагато, частково через те, що місцева народність, яка зберігає пам'ять про печеру, не має писемної мови — і весь фольклор передається лише усно.

Місцеві жителі поколіннями діляться історією про те, що літня пара, що заблукала тут, ледве зуміла повернутися назад. Чоловік і жінка сперечалися: одного з них дуже тягнуло назад у печеру, тоді як інший навідріз відмовлявся повторити ризиковану подорож.

Один із пенсіонерів помер незабаром після того, як побував в таємничому місці, а інший прожив ще багато років.

Дорога до печери

Можливо, через забобони, але біля зловісної печери навіть з'явився застережливий знак, на якому величезними літерами написано "Не входити".

Страшна печера у віддаленій місцевості Хоккайдо

Журналіст розповів, що вхід у секретну печеру відгороджений, проте відчайдушні "мисливці за привидами" все ж таки можуть проникнути всередину, якщо проповзти під парканом.

Автор такого невеликого розслідування вирішив все ж таки прислухатися до попереджень і не входити. Він обійшов гору і спробував з'ясувати, можливо це наскрізний тунель. Але він знайшов лише кам'яну стіну, це означало одне: печера веде лише донизу.

Нагадаємо, що у Юкатану, де впав астероїд, який убив динозаврів, виявили величезну блакитну дірку.

Також повідомлялося, що альпіністка Беатріс Фламіні встановила світовий рекорд, коли провела 500 днів у печері на глибині 70 метрів.