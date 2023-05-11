Последнее предупреждение: "расстроенная" семья веганов из Австралии угрожает соседке (фото)

"Расстроенная" семья веганов, которая стала известной после того, как в письме попросила свою соседку закрывать окно, когда она готовит мясо, прислала еще одну записку с угрозами внутри. На этот раз вегетарианцы готовы принять меры, если их просьбы не будут выполнены.

Одна семья из Австралии стала популярной в социальных сетях после того, как отправила соседке письмо с просьбой закрывать окно во время приготовления пищи, поскольку они являются веганами и утверждают, что им плохо от запаха мяса. Об этом пишет The Mirror.

После первой записки мнения людей разделились: одни поддержали "разумную", по их мнению, просьбу, а другие призвали женщину приготовить шашлык в знак протеста. К несчастью для семьи, похоже, что их соседка прислушалась ко второму варианту.

В первой записке, подписанной "Сара, Уэйн и дети", семья обратилась к своей соседке попросив ее закрывать боковое окно, когда она готовит еду.

"Моя семья — веганы (мы едим только растительную пищу), и запах мяса, которое вы готовите, вызывает у нас тошноту и расстройство. Мы будем благодарны за ваше понимание", — написали в своем обращении встревоженные соседи.

Однако в последующей переписке семья заняла другую позицию. Во втором письме автор обвиняет свою соседку в том, что она насмехается над семьей и ведет себя откровенно грубо. Он также утверждает, что их соседка из кожи вон лезет, чтобы вызвать недовольство.

"Я высказал свои опасения по поводу того, что из-за запаха мяса моя семья чувствует себя плохо и расстроена, а вы пошли и устроили барбекю в субботу вечером, пригласив много людей, и вы знали, что это повлияет на меня и моих родных", — написал вегетарианец.

Письмо было вновь распространено в соцсетях, где оно снова получило неоднозначную реакцию Фото: коллаж Фокус

Издание отмечает, что члены "расстроенной" семьи увидели, что их первое письмо было распространено в социальных сетях. В конце их нового послания содержалась последняя просьба.

"Пожалуйста, не делайте больше барбекю и держите окно закрытым, когда готовите, иначе я сообщу о вас и обращусь в социальные сети", — добавил автор послания.

Однако письмо было вновь распространено в соцсетях, где оно снова получило неоднозначную реакцию.

"Они оба неправы!!! Это такой позор, что таково наше общество сейчас — никакой общности! Если вы просите кого-то закрыть окно, просто закройте свое собственное. Вы не можете указывать другому человеку, как ему жить или что делать, вы делаете изменения для себя. Если ваш сосед попросил вас о чем-то, с чем вы не согласны, отнеситесь к этому с уважением, как взрослый человек", — написал один человек.

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