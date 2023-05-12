"Это не может продолжаться вечно": сотни беженцев из Украины остались без жилья в Англии, — СМИ

По словам журналистов, теперь местные власти должны найти беженцам новое временное жилье или нового спонсора, который поможет найти им постоянное место жительства.

Более 300 украинских семей беженцев остались без дома в Восточном Мидлендсе, Англия. Все они подали заявления на получение соответствующего статуса. Об этом пишет издание BBC.

По словам журналистов, начиная с 2022 года 6796 украинцев получили временные дома в советах Восточного Мидлендса (Дербишир, Ратленд, Лестершир, Ноттингемшир, Нортгемптоншир и Линкольншир).

Теперь местные власти должны найти им новое временное жилье или нового спонсора, который поможет найти постоянное место жительства. В прошлом году правительство Великобритании учредило программу "Дома для Украины", чтобы помочь людям, пострадавшим от российского вторжения.

Сообщается, что программа дает возможность гражданам Украины и их семьям приезжать в Великобританию, если у них есть назначенный спонсор, который может предоставить жилье на шесть месяцев и более. Возможностью воспользовались тысячи человек, но год спустя некоторые хозяева уже не могут содержать украинцев.

Издание пишет, что Роджер Анскомб, который в доме своей семьи приютил мать и дочь из Украины, сказал:

"Это не может продолжаться вечно".

По его словам, из-за беженцев они не могут надолго приглашать своих внуков.

"Мы почувствовали, что пришло время вернуть нашу свободную спальню. Мы не смогли пригласить наших внуков в гости. Они [беженцы] замечательные, и мне будет их очень не хватать", — сказал Анскомб.

По словам исполнительного директора Восточного Мидлендса Стюарта Янга, подача заявок на статус бездомного остается низким в регионе. Более того, люди с таким статусом быстро находят новый дом.

Напомним, что в апреле сообщалось, что 3 украинских беженца с собакой и кошкой строят новую жизнь в Канаде. Значительную часть канадского города Сент Джон составляют беженцы. По данным Statistics Canada, население города увеличилось на 1759 жителей только с июля 2022 по январь 2023 года — это наибольший прирост за несколько последних десятилетий.

Еще сообщалось, что в Великобритании, Канаде и Австралии украинские беженцы создают собственные компании. У Анастасии Козьмина и Алексея Данко возникли сложности с трудоустройством в Англии, после чего украинские переселенцы решили попытаться стать работодателями и организовать свою компанию по химчистке.