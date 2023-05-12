"Это не может продолжаться вечно": сотни беженцев из Украины остались без жилья в Англии, — СМИ

По словам журналистов, теперь местные власти должны найти беженцам новое временное жилье или нового спонсора, который поможет найти им постоянное место жительства.

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Более 300 украинских семей беженцев остались без дома в Восточном Мидлендсе, Англия. Все они подали заявления на получение соответствующего статуса. Об этом пишет издание BBC.

По словам журналистов, начиная с 2022 года 6796 украинцев получили временные дома в советах Восточного Мидлендса (Дербишир, Ратленд, Лестершир, Ноттингемшир, Нортгемптоншир и Линкольншир).

Теперь местные власти должны найти им новое временное жилье или нового спонсора, который поможет найти постоянное место жительства. В прошлом году правительство Великобритании учредило программу "Дома для Украины", чтобы помочь людям, пострадавшим от российского вторжения.

Сообщается, что программа дает возможность гражданам Украины и их семьям приезжать в Великобританию, если у них есть назначенный спонсор, который может предоставить жилье на шесть месяцев и более. Возможностью воспользовались тысячи человек, но год спустя некоторые хозяева уже не могут содержать украинцев.

Издание пишет, что Роджер Анскомб, который в доме своей семьи приютил мать и дочь из Украины, сказал:

"Это не может продолжаться вечно".

По его словам, из-за беженцев они не могут надолго приглашать своих внуков.

"Мы почувствовали, что пришло время вернуть нашу свободную спальню. Мы не смогли пригласить наших внуков в гости. Они [беженцы] замечательные, и мне будет их очень не хватать", — сказал Анскомб.

По словам исполнительного директора Восточного Мидлендса Стюарта Янга, подача заявок на статус бездомного остается низким в регионе. Более того, люди с таким статусом быстро находят новый дом.

Напомним, что в апреле сообщалось, что 3 украинских беженца с собакой и кошкой строят новую жизнь в Канаде. Значительную часть канадского города Сент Джон составляют беженцы. По данным Statistics Canada, население города увеличилось на 1759 жителей только с июля 2022 по январь 2023 года — это наибольший прирост за несколько последних десятилетий.

Еще сообщалось, что в Великобритании, Канаде и Австралии украинские беженцы создают собственные компании. У Анастасии Козьмина и Алексея Данко возникли сложности с трудоустройством в Англии, после чего украинские переселенцы решили попытаться стать работодателями и организовать свою компанию по химчистке.