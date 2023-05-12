"Це не може продовжуватися вічно": сотні біженців з України залишилися без житла в Англії, — ЗМІ

За словами журналістів, тепер місцева влада має знайти біженцям нове тимчасове житло чи нового спонсора, який допоможе знайти їм постійне місце проживання.

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Понад 300 українських сімей біженців залишилися без дому у Східному Мідлендсі, Англія. Усі вони подали заяви на здобуття відповідного статусу. Про це пише видання BBC.

За словами журналістів, починаючи з 2022 року 6796 українців отримали тимчасові будинки у радах Східного Мідлендсу (Дербішир, Ратленд, Лестершир, Ноттінгемшир, Нортгемптоншир та Лінкольншир).

Тепер місцева влада має знайти їм нове тимчасове житло або нового спонсора, який допоможе знайти постійне місце проживання. Минулого року уряд Великобританії заснував програму "Дома для України", щоб допомогти людям, які постраждали від російського вторгнення.

Повідомляється, що програма дає можливість громадянам України та їхнім сім'ям приїжджати до Великобританії, якщо вони мають призначеного спонсора, який може надати житло на шість місяців і більше. Можливістю скористалися тисячі людей, але через рік деякі господарі вже не можуть утримувати українців.

Видання пише, що Роджер Анскомб, який у будинку своєї родини дав притулок матері та дочці з України, сказав:

"Це не може продовжуватися вічно".

За його словами, через біженців вони не можуть надовго запрошувати своїх онуків.

"Ми відчули, що настав час повернути нашу вільну спальню. Ми не змогли запросити наших онуків у гості. Вони [біженці] чудові, і мені їх дуже не вистачатиме", — сказав Анскомб.

За словами виконавчого директора Східного Мідлендса Стюарта Янга, подання заявок на статус безпритульного залишається низьким у регіоні. Щобільше, люди із таким статусом швидко знаходять новий будинок.

Нагадаємо, що у квітні повідомлялося, що 3 українські біженці з собакою і кішкою будують нове життя в Канаді. Значну частину канадського міста Сент-Джон становлять біженці. За даними Statistics Canada, населення міста збільшилося на 1759 жителів лише з липня 2022 року по січень 2023 року – це найбільший приріст за кілька останніх десятиліть.

Ще повідомлялося, що у Великій Британії, Канаді та Австралії українські біженці створюють власні компанії. У Анастасії Козьміна та Олексія Данка виникли складнощі з працевлаштуванням в Англії, після чого українські переселенці вирішили спробувати стати роботодавцями та організувати свою компанію з хімчистки.