У Великій Британії, Канаді та Австралії українські біженці створюють власні компанії

У Анастасії Козьміна та Олексія Данка виникли складнощі з працевлаштуванням в Англії, після чого українські переселенці вирішили спробувати стати роботодавцями та організувати свою компанію з хімчистки.

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Анастасія Козьміна та Олексій Данко, які 24 лютого 2022 року прокинулися під звуки снарядів, що розриваються, вирішили евакуюватися з України до Великобританії. Місцевих мешканців вони називають добрими та чуйними, але з працевлаштуванням вийшла затримка — і українці вирішили спробувати організувати компанію з хімчистки. Про це повідомляє ВВС.

В Україні Анастасія працював юристом, а Олексій був фармакологом, додатковий дохід їм приносила хімчистка меблів. Коли почалося масштабне вторгнення, пара через "Фейсбук" знайшла сім'ю у Саутпорті (графство Мерсісайд), яка надала їм житло.

"Це був справді складний період для нас. Я перестала робити макіяж, нігті, волосся… мені потрібно було півроку відновлення, щоб зрозуміти, що я в безпечному місці", — розповіла вона.

Анастасія Козьміна та Олексій Данко

Через те, що британська юридична система відрізняється від української, Анастасії було важко знайти роботу за своїм профілем. Але вони все ж таки вирішили скористатися додатковими навичками та заснувати бізнес з хімчистки меблів.

Зробили рекламні листівки та здивувалися, коли люди почали дзвонити та повідомляти, що хотіли б почистити свої речі.

"Одного разу Олексій пішов чистити невеликий диван, а ця жінка подарувала нам чудові квіти, вона хотіла нас підтримати, допомогти. Вона дуже добродушна", — пояснила українка.

За її словами, тепер вони сподіваються, що бізнес розвиватиметься.

Юлія, яка переїхала до Ноттінгему разом із дочкою та двома собаками, в Україні здавала в оренду весільні сукні, і її спонсор-домовласник запропонував зайнятися тим же в Англії.

"Це божевільна ідея, але, гадаю, можна спробувати... моя професія — це моє життя", — пояснила українка.

Юлія створює дизайн та робить весільні сукні

Її друг перевіз до Великобританії всі швейні машинки, тканини та манекенів, тепер вона чекає на замовлення.

"Це непросто, тому що система ведення бізнесу в Англії зовсім інша, все не так, як в Україні", — пояснила вона.

З бізнесом не вдалося, але тепер вона сподівається отримати роботу як швачка, а до власної справи повернутися пізніше.

Львів'янка Поліна жила біля танкового заводу і вважала, що буде безпечніше виїхати. Після Польщі вона опинилася у Канаді.

"Було складно психологічно, бо відчуваю себе частиною України, а тепер тут у Канаді дуже складно", — пояснила вона.

Спочатку вона влаштувалася на роботу ейчаром, але все ж таки хотіла вчити інших танцям. Взяла в оренду приміщення та повісила вивіску Polli's Dance. Тепер навчає канадських та українських дітей.

Володимиру та Регіні Разумковським у 2014 році довелося переїжджати з Донецької області після того, як бойовики зруйнували бізнес, а потім, вже у 2022 році, вони з Києва переїхали у Перт (штат Західна Австралія). В українській столиці вони мали компанію з продажу квітів, тепер ця діяльність приносить лише 10% від минулого доходу, і Володимиру доводиться працювати на повну ставку на Зеленому континенті.

Те, що залишилося від бізнесу українців у Донецьку

"Коли ви вірите, що у вас є майбутнє, ви купуєте квіти", — пояснила Регіна. Теплий прийом з боку австралійців дає їм надію, що вдасться все почати заново.

Раніше Фокус розбирався в тому, які українські компанії вийшли на ринок Польщі за час масштабного вторгнення РФ.

Українські переселенці також знайшли спосіб економити на автомобілі у Німеччині. У Польщі дешевші послуги з автострахування та техогляду, купівля авто з польською реєстрацією дозволяє значно економити.