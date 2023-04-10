У Великій Британії, Канаді та Австралії українські біженці створюють власні компанії
У Анастасії Козьміна та Олексія Данка виникли складнощі з працевлаштуванням в Англії, після чого українські переселенці вирішили спробувати стати роботодавцями та організувати свою компанію з хімчистки.
Анастасія Козьміна та Олексій Данко, які 24 лютого 2022 року прокинулися під звуки снарядів, що розриваються, вирішили евакуюватися з України до Великобританії. Місцевих мешканців вони називають добрими та чуйними, але з працевлаштуванням вийшла затримка — і українці вирішили спробувати організувати компанію з хімчистки. Про це повідомляє ВВС.
В Україні Анастасія працював юристом, а Олексій був фармакологом, додатковий дохід їм приносила хімчистка меблів. Коли почалося масштабне вторгнення, пара через "Фейсбук" знайшла сім'ю у Саутпорті (графство Мерсісайд), яка надала їм житло.
"Це був справді складний період для нас. Я перестала робити макіяж, нігті, волосся… мені потрібно було півроку відновлення, щоб зрозуміти, що я в безпечному місці", — розповіла вона.
Через те, що британська юридична система відрізняється від української, Анастасії було важко знайти роботу за своїм профілем. Але вони все ж таки вирішили скористатися додатковими навичками та заснувати бізнес з хімчистки меблів.
Зробили рекламні листівки та здивувалися, коли люди почали дзвонити та повідомляти, що хотіли б почистити свої речі.
"Одного разу Олексій пішов чистити невеликий диван, а ця жінка подарувала нам чудові квіти, вона хотіла нас підтримати, допомогти. Вона дуже добродушна", — пояснила українка.
За її словами, тепер вони сподіваються, що бізнес розвиватиметься.
Юлія, яка переїхала до Ноттінгему разом із дочкою та двома собаками, в Україні здавала в оренду весільні сукні, і її спонсор-домовласник запропонував зайнятися тим же в Англії.
"Це божевільна ідея, але, гадаю, можна спробувати... моя професія — це моє життя", — пояснила українка.
Її друг перевіз до Великобританії всі швейні машинки, тканини та манекенів, тепер вона чекає на замовлення.
"Це непросто, тому що система ведення бізнесу в Англії зовсім інша, все не так, як в Україні", — пояснила вона.
З бізнесом не вдалося, але тепер вона сподівається отримати роботу як швачка, а до власної справи повернутися пізніше.
Львів'янка Поліна жила біля танкового заводу і вважала, що буде безпечніше виїхати. Після Польщі вона опинилася у Канаді.
"Було складно психологічно, бо відчуваю себе частиною України, а тепер тут у Канаді дуже складно", — пояснила вона.
Спочатку вона влаштувалася на роботу ейчаром, але все ж таки хотіла вчити інших танцям. Взяла в оренду приміщення та повісила вивіску Polli's Dance. Тепер навчає канадських та українських дітей.
Володимиру та Регіні Разумковським у 2014 році довелося переїжджати з Донецької області після того, як бойовики зруйнували бізнес, а потім, вже у 2022 році, вони з Києва переїхали у Перт (штат Західна Австралія). В українській столиці вони мали компанію з продажу квітів, тепер ця діяльність приносить лише 10% від минулого доходу, і Володимиру доводиться працювати на повну ставку на Зеленому континенті.
"Коли ви вірите, що у вас є майбутнє, ви купуєте квіти", — пояснила Регіна. Теплий прийом з боку австралійців дає їм надію, що вдасться все почати заново.
Раніше Фокус розбирався в тому, які українські компанії вийшли на ринок Польщі за час масштабного вторгнення РФ.
Українські переселенці також знайшли спосіб економити на автомобілі у Німеччині. У Польщі дешевші послуги з автострахування та техогляду, купівля авто з польською реєстрацією дозволяє значно економити.