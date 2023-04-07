Українські біженці вигадали, як заощадити на автомобілі в Німеччині

У Польщі дешевші послуги автострахування та техогляду. Українці зможуть заощадити, якщо купуватимуть авто з польською реєстрацією.

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Українець, який володіє автостоянкою у Польщі, показав, як заощадити на автомобілі у Німеччині. Про це пише сайт ТопЖир.

Чоловік заявив, що у Німеччині вигідніше купувати автомобілі з польською реєстрацією, ніж з місцевою. На це є одразу кілька причин.

У Німеччині страховка авто на місяць коштуватиме 100 євро (109 доларів). У Польщі за цю суму страховка на автомобіль діятиме пів року.

Техогляд авто в Німеччині коштує 300 євро (327 доларів), а також потрібна обов'язкова підготовка автомобіля до перевірок. У Польщі послуга коштує 50 євро (55 доларів), але авто не потрібно підготовлювати.

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Ще одним плюсом є те, що автомобілі з польською реєстрацією можна не переоформлювати при покупці. У країні можна купити авто за довіреністю.

Раніше Фокус розповів, що у Чехії планують створити реєстр автомобілів з українськими номерами для ведення обліку водіїв із тимчасовим захистом.

Також ми писали, що українцям для перетину кордону Європи знову потрібна міжнародна автомобільна страховка "Зелена карта".