Українські біженці вигадали, як заощадити на автомобілі в Німеччині
У Польщі дешевші послуги автострахування та техогляду. Українці зможуть заощадити, якщо купуватимуть авто з польською реєстрацією.
Українець, який володіє автостоянкою у Польщі, показав, як заощадити на автомобілі у Німеччині. Про це пише сайт ТопЖир.
Чоловік заявив, що у Німеччині вигідніше купувати автомобілі з польською реєстрацією, ніж з місцевою. На це є одразу кілька причин.
У Німеччині страховка авто на місяць коштуватиме 100 євро (109 доларів). У Польщі за цю суму страховка на автомобіль діятиме пів року.
Техогляд авто в Німеччині коштує 300 євро (327 доларів), а також потрібна обов'язкова підготовка автомобіля до перевірок. У Польщі послуга коштує 50 євро (55 доларів), але авто не потрібно підготовлювати.Важливо
Ще одним плюсом є те, що автомобілі з польською реєстрацією можна не переоформлювати при покупці. У країні можна купити авто за довіреністю.
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