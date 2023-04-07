Украинские беженцы придумали, как сэкономить на автомобиле в Германии

В Польше более дешевые услуги автострахования и техосмотра. Украинцы смогут сэкономить, если будут покупать авто с польской регистрацией.

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Украинец, который владеет автостоянкой в Польше, показал, как сэкономить на автомобиле в Германии. Об этом пишет сайт ТопЖыр.

Мужчина заявил, что в Германии выгоднее покупать автомобили с польской регистрацией, чем с местной. На это есть сразу несколько причин.

В Германии страховка авто на месяц обойдется в 100 евро (109 долларов). В Польше за эту сумму страховка на автомобиль будет действовать пол года.

Техосмотр авто в Германии стоит 300 евро (327 долларов), а также требуется обязательная подготовка автомобиля к проверкам. В Польше услуга стоит 50 евро (55 долларов), но авто не нужно заранее подготавливать.

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Еще одним плюсом является то, что автомобили с польской регистрацией можно не переоформлять при покупке. В стране можно купить авто по доверенности.

Ранее Фокус рассказал, что в Чехии планируют создать реестр автомобилей с украинскими номерами для ведения учета водителей с временной защитой.

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