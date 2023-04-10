В Великобритании, Канаде и Австралии украинские беженцы создают собственные компании

У Анастасии Козьмина и Алексея Данко возникли сложности с трудоустройством в Англии, после чего украинские переселенцы решили попытаться стать работодателями и организовать свою компанию по химчистке.

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Анастасия Козьмина и Алексей Данко, которые 24 февраля 2022 года проснулись под звуки разрывающихся снарядов, решили эвакуироваться из Украины в Великобританию. Местных жителей они называют добрыми и отзывчивыми, с трудоустройством же вышла заминка — и украинцы решили попытаться стать работодателями и организовать компанию по химчистке. Об этом сообщает BBC.

В Украине Анастасия работал юристом, а Алексей был фармакологом, дополнительный доход им приносила химчистка мебели. Когда началось масштабное вторжение, пара через "Фейсбук" нашла семью в Саутпорте (графство Мерсисайд), которая предоставила им жилье.

"Это был по-настоящему сложный период для нас. Я перестала делать макияж, ногти, волосы… мне нужно было полгода восстановления, чтобы понять, что я в безопасном месте", — рассказала она.

Анастасия Козьмина и Алексей Данко

Из-за того, что британская юридическая система отличается от украинской, Анастасии было сложно найти работу по своему профилю. Но они все же решили воспользоваться дополнительными навыками и основать бизнес по химчистке мебели.

Сделали рекламные листовки и удивились, когда люди начали звонить и сообщать, что хотели бы почистить свои вещи.

"Однажды Алексей пошел чистить небольшой диван, а эта женщина подарила нам прекрасные цветы, она хотела нас поддержать, помочь. Она очень добродушная", — пояснила украника.

По ее словам, теперь они надеются, что бизнес будет развиваться.

Юлия, переехавшая в Ноттингем вместе с дочерью и двумя собаками, в Украине сдавала в аренду свадебные платья, и ее спонсор-домовладелец предложил заняться тем же в Англии.

"Это безумная идея, но, думаю, можно попробовать… моя профессия — это моя жизнь", — пояснила украинка.

Юлия создает дизайн и делает свадебные платья

Ее друг перевез в Великобританию все швейные машинки, ткани и манекенов, теперь она ожидает заказов.

"Это непросто, потому что система ведения бизнеса в Англии совершенно другая, все не так, как в Украине", — пояснила она.

С бизнесом не задалось, но теперь она надеется получить работу в качестве швеи, а к собственному делу вернуться позже.

Львовянка Полина жила возле танкового завода, и посчитала, что будет безопаснее уехать. После Польши она оказалась в Канаде.

"Было сложно психологически, потому что ощущаю себя частью Украины, а теперь здесь в Канаде, очень сложно", — пояснила она.

Поначалу она устроилась на работу эйчаром, но все же хотела учить других танцам. Взяла в аренду помещение и повесила вывеску Polli's Dance. Теперь учит канадских и украинских детей.

Владимиру и Регине Разумковским в 2014 году пришлось переезжать из Донецкой области после того, как боевики разрушили из бизнес, а затем, уже в 2022 году, они из Киева переехали и Перт (штат Западная Австралия). В украинской столице у них была компания по продаже цветов, теперь же эта деятельность приносит только 10% от прошлого дохода, и Владимиру приходится работать на полную ставку на Зеленом континенте.

То, что осталось от бизнеса украинцев в Донецке

"Когда вы верите, что у вас есть будущее, вы покупаете цветы", — пояснила Регина. Теплый прием со стороны австралийцев дает им надежду на то, что удастся все начать заново.

Ранее Фокус разбирался в том, какие украинские компании вышли на рынок Польши за время масштабного вторжения РФ.

Украинские переселенцы нашли способ экономить на автомобиле в Германии. В Польше более дешевые услуги автострахования и техосмотра, покупка машины с польской регистрацией позволяет значительно экономить.