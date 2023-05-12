В Москве над Кремлем пролетел украинский флаг, — Андрющенко (фото)

Неизвестные прикрепили украинский флаг к воздушным шарам и запустили прямо над Красной площадью, рассказал советник мэра Мариуполя.

В небе над Красной площадью в Москве пролетел украинским флаг на воздушных шарах. Об этом сегодня, 12 мая, рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Украинский стяг пролетел прямо над Кремлем, прикрепленный к воздушным шарам. Кто и как его запустил — пока неизвестно.

Напомним, в Санкт-Петербурге в районе Таврического дворца 14 апреля на флагшток подняли флаг Украины.

23 марта в селе Грушовка Судацкого района, что на территории оккупированного Крыма, неизвестные вывесили флаг Украины на башне мобильной связи.

11 мая нардеп Александр Мариковский, который в Турции подрался с депутатом Госдумы РФ из-за украинского флага, передал национальный символ главе украинской разведки Кириллу Буданову.