Сотни украинских беженцев выселят с круизного корабля в Шотландии до июля (фото)
Большинство переселенцев из Украины говорит, что хотели бы остаться жить в Эдинбурге или где-то неподалеку. Но в отчете местного жилищного комитета сообщается, что жилье для многих украинских беженцев все еще не доступно.
На круизом корабле MS Victoria, которое с прошлого лета пришвартовано в Лейте, что в пригороде Эдинбурга, проживает более тысячи беженцев из Украины. В декабре контракт на предоставление корабельной площади для украинских переселенцев продлили, но теперь шотландское правительство заявляет, что 11 июля срок действия соглашения подойдет к концу. Об этом сообщает BBC.
Не все проживающие на борту люди останутся в Эдинбурге, кому-то придется переехать и в другие регионы Шотландии.
Руководство страны использует для этой цели еще один такой корабль. Он стоит в порту Глазго и стал домом для 1200 украинских беженцев, соглашение действовало вплоть до марта 2023-го.
Тем, кто не найдет дом, в июле придется переезжать, скорее всего, их временно переселят в отели, за которые придется платить правительству Шотландии.
Прежде сотрудники британского "Красного креста" призывали не размещать переселенцев в изолированные каюты, или каюты без окон.
Украинцы хотят остаться в Эдинбурге
По информации благотворительной организации, многие беспокоятся о том, где им придется жить в дальнейшем.
В отчете жилищного комитета городского совета Эдинбурга сообщается, что к тому времени, когда закончится срок соглашения с владельцами круизного корабля, жилье для многих украинских беженцев все еще не будет доступно.
Большинство же граждан Украины, которым пришлось жить на корабле, говорят, что хотели бы остаться жить в Эдинбурге или где-то неподалеку.
Представитель местного совета Пол Лоуренс сказал, что он надеется, что дети останутся в их нынешней школе и не придется ездить в другие районы города.
2 млн евро на дома для украинцев в Шотландии
На недавнем заседании городского совета также обсуждался законопроект, предусматривающий выделение 1.72 млн фунтов стерлингов (почти 2 млн евро) на ремонт заброшенных домов, чтобы сделать их пригодными для проживания и разместить в них украинцев.
Ожидается, что первые 20 отремонтированы домов будут готовы уже к концу мая. Но 30 других домов все еще требуют "масштабных работ" и в ближайшее время готовы не будут.
Напомним, что вынужденные переселенцы на круизном корабле MS Victoria говорят, что им "не на что жаловаться". Завтрак и ужин им выдают, а обед можно купить за 4 фунта стерлингов на человека. В город везет автобус, чтобы у школьников была возможность посещать занятия и также экскурсии.
Также сообщалось, что сотни украинских беженцев в Англии стали бездомными, почти половине пришлось сменить жилье.