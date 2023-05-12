Сотни украинских беженцев выселят с круизного корабля в Шотландии до июля (фото)

Большинство переселенцев из Украины говорит, что хотели бы остаться жить в Эдинбурге или где-то неподалеку. Но в отчете местного жилищного комитета сообщается, что жилье для многих украинских беженцев все еще не доступно.

На круизом корабле MS Victoria, которое с прошлого лета пришвартовано в Лейте, что в пригороде Эдинбурга, проживает более тысячи беженцев из Украины. В декабре контракт на предоставление корабельной площади для украинских переселенцев продлили, но теперь шотландское правительство заявляет, что 11 июля срок действия соглашения подойдет к концу. Об этом сообщает BBC.

Не все проживающие на борту люди останутся в Эдинбурге, кому-то придется переехать и в другие регионы Шотландии.

Украинские беженцы на корабле

Руководство страны использует для этой цели еще один такой корабль. Он стоит в порту Глазго и стал домом для 1200 украинских беженцев, соглашение действовало вплоть до марта 2023-го.

Тем, кто не найдет дом, в июле придется переезжать, скорее всего, их временно переселят в отели, за которые придется платить правительству Шотландии.

Прежде сотрудники британского "Красного креста" призывали не размещать переселенцев в изолированные каюты, или каюты без окон.

Украинцы хотят остаться в Эдинбурге

По информации благотворительной организации, многие беспокоятся о том, где им придется жить в дальнейшем.

Корабль в Шотландии, служащий убежищем гражданам Украины

В отчете жилищного комитета городского совета Эдинбурга сообщается, что к тому времени, когда закончится срок соглашения с владельцами круизного корабля, жилье для многих украинских беженцев все еще не будет доступно.

Большинство же граждан Украины, которым пришлось жить на корабле, говорят, что хотели бы остаться жить в Эдинбурге или где-то неподалеку.

Представитель местного совета Пол Лоуренс сказал, что он надеется, что дети останутся в их нынешней школе и не придется ездить в другие районы города.

2 млн евро на дома для украинцев в Шотландии

На недавнем заседании городского совета также обсуждался законопроект, предусматривающий выделение 1.72 млн фунтов стерлингов (почти 2 млн евро) на ремонт заброшенных домов, чтобы сделать их пригодными для проживания и разместить в них украинцев.

Ожидается, что первые 20 отремонтированы домов будут готовы уже к концу мая. Но 30 других домов все еще требуют "масштабных работ" и в ближайшее время готовы не будут.

Напомним, что вынужденные переселенцы на круизном корабле MS Victoria говорят, что им "не на что жаловаться". Завтрак и ужин им выдают, а обед можно купить за 4 фунта стерлингов на человека. В город везет автобус, чтобы у школьников была возможность посещать занятия и также экскурсии.

Также сообщалось, что сотни украинских беженцев в Англии стали бездомными, почти половине пришлось сменить жилье.