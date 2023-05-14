Кочанова, Вольфович или Головченко. Спросили у экспертов, кто может стать преемником Лукашенко

В СМИ все больше информации о том, что Александр Лукашенко действительно болеет. Это означает, что в ближайшее время Беларусь могут ожидать большие перемены. Фокус пообщался с экспертами о том, кто получит власть в Минске.

В случае смерти Александра Лукашенко на его место будут претендовать два человека – председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова и государственный секретарь Совета безопасности РБ Александр Вольфович. Об этом в комментарии Фокусу рассказал Павел Латушка, заместитель председателя Переходного кабинета Беларуси и экс-министр культуры РБ.

"Почему я рассматриваю именно эти две фигуры? Потому что они входят в Совет безопасности, который фактически станет органом управления в Беларуси в критической ситуации, то есть после смерти Лукашенко во время условного переходного периода", — объяснил эксперт.

Латушка напоминает, что Кочанова посещала Москву с официальными визитами.

"Это человек пророссийских взглядов, находящийся под покровительством [Валентины] Матвиенко, председателя Совета Федерации Федерального Собрания России", — продолжает он.

В России Кочанова встречалась с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а Матвиенко подарила портрет с изображением самого белорусского деятеля.

Генерал Александр Вольфович, окончивший Московское высшее общевойсковое командное училище и Военную академию Генерального штаба Российской Федерации, также является агентом влияния Кремля. Москва может сделать ставку на этого политика, потому что именно он в экстренной ситуации способен контролировать силовой блок в Беларуси. В случае смерти Лукашенко беларуские силовики, скорее всего, будут готовы довериться непосредственно военному человеку, отмечает Латушка.

Как объясняет эксперт, возможен и "гибридный" вариант — по требованию Москвы Вольфович поддержит Кочанову, которая возглавит страну на время переходного периода. При этом де-факто контролировать ситуацию в Беларуси будет именно генерал.

Политический аналитик Игар Тышкевіч в разговоре с Фокусом подчеркнул, что в случае смерти Лукашенко его обязанности до следующих выборов могут выполнять либо Наталья Кочанова, либо премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Остальные варианты он считает невозможными.

Напомним, Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, в своей колонке пишет, что российские спецслужбы могли отравить Лукашенко.