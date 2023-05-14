"Я никогда не уеду": в "британском Чернобыле" живет всего четыре человека ( фото)

Маршалл Крейг — один из четырех людей, отказывающихся покинуть район, который прозвали "британским Чернобылем". Мужчина прожил там последние 20 лет своей жизни и заявил, что он "никогда не уедет".

Жилой комплекс в Глазго, Шотландия, когда-то был оживленной частью города, где жили рабочие судоверфи в золотой век индустрии 1920-х годов, но с тех пор он превратился в город-призрак. Об этом пишет Daily Star.

Издание отмечает, что сейчас в поместье проживают всего четыре человека, которые твердо намерены оставаться на своем месте. Маршалл Крейг — один из них. Мужчина прожил в этом районе последние 20 лет своей жизни и не планирует никуда уезжать. На данный момент в жилом комплексе заполнены всего четыре из 430 квартир.

Пострадав от поджигателей и вандалов, городок покинули все, кроме четырех человек, а магазины и церковь заколочены. Маршалл Крейг в беседе с The Sun заявил, что не собирается покидать свой дом, так как в нем есть "все, что ему нужно".

Мужчина прожил в этом районе последние 20 лет своей жизни и не планирует никуда уезжать Фото: The Sun

"Я не планирую покидать этот район, здесь есть все, что мне нужно. Сейчас нас осталось не много. Я вижу одного человека в конце квартала, который выгуливает свою собаку, но это все. Это хорошие дома, которые не должны быть снесены… У меня прекрасный вид. Это как замок, большие толстые крепкие стены — не слышно никаких звуков", — рассказал британец.

Мужчина твердо намерен жить в "британском Чернобыле" несмотря на то что это место давно планируют снести. Давление со стороны местного совета, похоже, мало волнует Маршалла и его соседей: Жители продолжают игнорировать требования властей.

"Британский Чернобыль" давно планировали снести Фото: The Sun

"Это разрушенное, изолированное сообщество, это пятно на ландшафте", — заявил глава городского совета Инверклайда, Стивен МакКейб, который ранее назвал этот район "британским Чернобылем".

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