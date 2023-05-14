"Мы впереди": главный конкурент Эрдогана о подсчете голосов (фото)

Официальный подсчет голосов продолжается, однако разрыв между действующим президентом Турции и его конкурентом Киличдароглу сокращается.

Выборы президента в Турции завершились. В настоящее время ведется подсчет голосов избирателей. Кандидат от оппозиции Кемаль Киличдароглу написал в твиттере, что он опережает Реджепа Эрдогана.

В Турции ведется подсчет голосов кандидатов в президенты. По утверждению Киличдароглу, его команда опережает действующего Реджепа Эрдогана, находящегося у власти уже 20 лет. Сначала он был премьер-министром, а в последние годы президентом. Тоже подтверждает издание ANKA. Согласно их источникам, Киличдароглу опережает Эрдогана на 7,66 процентных пункта — 47,40 против 40,86.

Твит Кичидарлога набрал уже более 40 млн просмотров и 1 млн понравившихся

Согласно данным онлайн-подсчета голосов на сайте Sabah, уже обработано более 77% бюллетеней. Реджеп Эрдоган имеет 51,06%, а Киличдароглу – 43,12%. Явка избирателей составила 88,29%. Информация актуальна по состоянию на 21:55 по Киеву.

Подсчет голосов в Турции

Напомним, по состоянию на 20:20 по Киеву разрыв между Эрдоганом и Киличдароглу составлял почти 15% в пользу президента.

Также СМИ сообщали, что Эрдоган раздавал детям деньги перед голосованием в Стамбуле в одной из школ.