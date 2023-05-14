Эрдоган или Киличдароглу: кто побеждает на выборах президента в Турции

Так, согласно данным ЦИК, действующего президента поддерживают избиратели в Анкаре и Стамбуле, а его соперника Кемаля Киличдароглу в Измире.

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В Турции идет подсчет голосов в президентских и парламентских выборах, проходивших в стране 14 мая. В настоящее время по сообщению ЦИК обработано около 45,74% протоколов и зафиксирована явка избирателей 88,49%.

Голосование в Турции длилось с 8 утра до 17 часов вечера. Всего в стране и за ее пределами установили почти 192 тысячи урн для голосования.

За президентское кресло борются:

действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган;

кандидат от оппозиции Кемаль Киличдароглу;

кандидат от Альянса АТА Синан Оган.

В парламентских выборах приняло участие 36 партий.

По предварительным данным, борьба за пост президента продолжается между Реджепом Эрдоганом и Кемалем Киличдароглу.

Согласно данным ЦИК, действующего президента поддерживают выбурцы в Анкаре и Стамбуле, а его соперника Кемаля Киличдароглу в Измире.

По данным ЦИК, по состоянию на 20:00 по киевскому времени лидирует Реджеп Эргоган (55,72% голосов). Он отрывается от оппонента почти на 15% (40,82)

Напомним, что в Турции выборы президента 14 мая 2023 проходили с массовыми драками, сердечными приступами прямо у урн для голосования, в странных костюмах и флешмобом — кто громче ударит по бюллетеню штампом с надписью "Evet".

Ранее Фокус писал, что Реджеп Эрдоган авторитарно руководит Турцией фактически с 2003 года наглядно показывает, как экономика деградирует, если не происходит нормальной демократической смены власти.