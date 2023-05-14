Ердоган чи Киличдароглу: хто перемагає на виборах президента у Туреччині
Так, згідно з даними ЦВК, чинного президента підтримують виборці в Анкарі та Стамбулі, а його суперника Кемаля Киличдароглу в Ізмірі.
У Туреччині триває підрахунок голосів у президентський та парламентських виборах, які проходили у країні 14 травня. На цей час за повідомленням ЦВК опрацьовано близько майже 45,74% протоколів і зафіксовано явку виборців 88,49%.
Голосування у Туреччині тривало від 8 ранку до 17 години вечора.Загалом у країні та за її межами встановили майже 192 тисячі урн для голосування.
За президентське крісло борються:
- чинний президент Реджеп Тайїп Ердоган;
- кандидат від опозиції Кемаль Киличдароглу;
- кандидат від Альянсу АТА Сінан Оган.
У парламентських виборах взяли участь 36 партій.
За попередніми даними, боротьба за посаду президента триває між Реджепом Ердоганом та Кемалем Киличдароглу.
Згідно з даними ЦВК, чинного президента підтримують вибурці в Анкарі та Стамбулі, а його суперника Кемаля Киличдароглу в Ізмірі.
За даними ЦВК станом на 20:00 за київським часом лідирує Реджеп Ергоган 55,72% голосів). Він відривається від свого опонента майже на 15% (40,82)
Нагадаємо, що у Туреччині вибори президента 14 травня 2023 року проходили з масовими бійками, серцевими нападами просто біля урн для голосування, у дивакуватих костюмах та флешмобом — хто голосніше ударить по бюлетеню штампом з написом "Evet".
Раніше Фокус писав, що Реджеп Ердоган авторитарно керує Туреччиною фактично з 2003 року наочно показує, як економіка деградує, якщо не відбувається нормальної демократичної зміни влади.