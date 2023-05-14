Ердоган чи Киличдароглу: хто перемагає на виборах президента у Туреччині

Так, згідно з даними ЦВК, чинного президента підтримують виборці в Анкарі та Стамбулі, а його суперника Кемаля Киличдароглу в Ізмірі.

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У Туреччині триває підрахунок голосів у президентський та парламентських виборах, які проходили у країні 14 травня. На цей час за повідомленням ЦВК опрацьовано близько майже 45,74% протоколів і зафіксовано явку виборців 88,49%.

Голосування у Туреччині тривало від 8 ранку до 17 години вечора.Загалом у країні та за її межами встановили майже 192 тисячі урн для голосування.

За президентське крісло борються:

чинний президент Реджеп Тайїп Ердоган;

кандидат від опозиції Кемаль Киличдароглу;

кандидат від Альянсу АТА Сінан Оган.

У парламентських виборах взяли участь 36 партій.

За попередніми даними, боротьба за посаду президента триває між Реджепом Ердоганом та Кемалем Киличдароглу.

Згідно з даними ЦВК, чинного президента підтримують вибурці в Анкарі та Стамбулі, а його суперника Кемаля Киличдароглу в Ізмірі.

За даними ЦВК станом на 20:00 за київським часом лідирує Реджеп Ергоган 55,72% голосів). Він відривається від свого опонента майже на 15% (40,82)

Нагадаємо, що у Туреччині вибори президента 14 травня 2023 року проходили з масовими бійками, серцевими нападами просто біля урн для голосування, у дивакуватих костюмах та флешмобом — хто голосніше ударить по бюлетеню штампом з написом "Evet".

Раніше Фокус писав, що Реджеп Ердоган авторитарно керує Туреччиною фактично з 2003 року наочно показує, як економіка деградує, якщо не відбувається нормальної демократичної зміни влади.